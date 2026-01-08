Son dakika: Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif! Esrar tespit edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. 18 Aralık'ta gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu. 25 yaşındaki şarkıcının 'esrar' kullandığı anlaşıldı. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Medya ve sanat dünyasındaki uyuşturucu bataklığını kurutmak için harekete geçildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamı genişleyerek devam ediyor.
18 Aralık'ta Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Senna Yıldız gibi isimlerle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi sonucu çıktı.
18 Aralık'ta Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Senna Yıldız gibi isimlerle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi sonucu çıktı.
ESRAR KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Saç ve kan örneği veren Tilki'nin uyuşturucu test sonucu 'pozitif' olarak belirlendi. 25 yaşındaki şarkıcının 'esrar' kullandığı anlaşıldı.
Adli Tıp Kurumu, Tilki'nin test sonucunu da bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.