İstanbul'u fırtına ve sağanak vurdu! Vapur seferleri iptal edildi çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor.



Özellikle denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgalar oluştu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Zeytinburnu'nda dalgalar oluştu.

Son dakika: İstanbul'da fırtına etkili oluyor!

26 AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımı tamamen durdu. Kentte fırtına nedeniyle 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri 69 olaya müdahale edildiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, şehir genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle fırtına ve kuvvetli sağanağın etkili olduğu kaydedildi.