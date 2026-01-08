İstanbul'u fırtına ve sağanak vurdu! Vapur seferleri iptal edildi çatılar uçtu ağaçlar devrildi
Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Yapılması beklenen çok sayıda seferin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken birçok noktada ağaç devrilmesi meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarda park halindeki araçlar hasar gördü.
Özellikle denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgalar oluştu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Zeytinburnu'nda dalgalar oluştu.
26 AĞAÇ DEVRİLDİ
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımı tamamen durdu. Kentte fırtına nedeniyle 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri 69 olaya müdahale edildiğini bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamada, şehir genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle fırtına ve kuvvetli sağanağın etkili olduğu kaydedildi.
RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtınanın, öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası genelinde, Anadolu Yakası'nda ise Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde saatte 50 ila 90 kilometre hızla esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
VAPUR VE TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı koruların tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldığı vurgulanan açıklamada, kapatılan korular şu şekilde sıralandı:
"Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hidiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu ve Fethi Paşa Korusu."
Beşiktaş İskelesi'nde deniz kabarması kaynaklı su baskını meydana geldiği ve iskelenin tedbir amaçlı olarak işletmeye kapatıldığı bildirilen açıklamada, saat 09.00 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan teleferik hatlarının işletmeye kapatıldığı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşandığı kaydedildi.
BİRÇOK NOKTADA ÇATILAR UÇTU
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken birçok noktada ağaç devrilmesi meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarda park halindeki araçlar hasar gördü.
İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı binalarda çatı uçmaları meydana gelirken çok sayıda ağaç da devrildi. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin çatısındaki yalıtım malzemeleri rüzgarın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlattı.
AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi.
Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.
Avcılar'da ise devrilen ağaç yolu kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağacı keserek yolu tekrar trafiğe açtı.
Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu