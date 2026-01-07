Galatasaray'a Süper Lig'den çifte transfer!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, hem ilk 11 için hem de rotasyonu güçlendirmek adına transfer yapmak istiyor. Bu doğrultuda Taha Şahin ve Ümit Akdağ isimleri gündeme geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve detaylar...
BURUK'TAN NET ÜSTÜNLÜK
Galatasaray son 4 sezonda Okan Buruk yönetiminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Cimbom; F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon ile oynadığı son 26 maçın 16'sını kazanırken, 6 beraberlik ve sadece 4 yenilgi gördü. Büyük maçların %61'ini kazanan Okan Buruk, bu süreçte başarısını 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa ile taçlandırdı.
Buruk, cumartesi akşamı G.Saray'ın başında 6. kupasını kaldırmaya çalışacak. Buruk maçın ardından ise kupa mesajı verdi: "Bizim için kupayı almak her zaman en büyük hedeftir. Finalde rakip kim olursa olsun hedefimiz belli."
Okan Buruk yönetiminde Gaziantep FK'yı geçen 3 sezonda deplasmanda hep mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yine Gaziantep Stadı'nda Türkiye Kupası finali ve Süper Kupa maçlarında Trabzonspor'u da devirmeyi başardı.
İki takım, eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-76'da bir kez karşılaşırken 2-1 ile gülen Trabzonspor olmuştu. Aslan 50 yıl sonra G.Antep'te rövanşı aldı.
İLKAY ESKİYE DÖNDÜ
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan, Trabzonspor karşısında eski günlerini anımsatan bir performans ortaya koydu.
Oyunu genişleterek arkadaşlarına alanlar yaratan İlkay Gündoğan, yüksek isabetli pas yüzdesiyle de topun Galatasaray'da kalmasını sağladı.
61. dakikada yerini Torreira'ya bırakan 35 yaşındaki futbolcu, takıma sağladığı katkıyla alkış aldı.
LEMINA'DAN FEDAKARLIK
Gabon Milli Takımı'nın Afrika Kupası'nda gruptan çıkamamasının ardından Türkiye'ye dönen Mario Lemina, ayağının tozuyla maç kadrosunda yer aldı.
Kupa dönüşü dinlenmeden takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, maça yedekte başladı ve 75. dakikada oyuna dahil oldu.
NİJERYA'DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI
Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik'i çeyrek finalde 4-0 yendiği karşılaşmada iki gol atan ancak Ademola Lookman ile tartışma yaşayan Victor Osimhen için flaş bir iddia gündeme geldi. Nijerya Futbol Federasyonu konu ile ilgili açıklama yaptı.
Lookman ile saha içerisinde bir pozisyon sonrası tartışan Osimhen'in maçtan soyunma odasından erken çıktığı ve takım otobüsünde tek başına oturduğu belirtildi. Tek başına oturan Osimhen'in yanına kimsenin gitmediği iddia edildi.
Nijerya basını, yaşananların ardından Osimhen'in teknik heyeti ve federasyonu milli takımdan ayrılmakla tehdit ettiğini öne sürdü.
Haberde Osimhen'in milli takımla işinin bittiğini, Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği iddia edildi. Nijerya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yetkililerinin Osimhen'e ulaşmaya çalıştığı, federasyon başkanının ise yıldız ismi sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.
Bazı yetkililerin ise Osimhen'in sakinleşmesi için golcü futbolcunun yalnız bırakılması gerektiğine inandığı vurgulandı.
Bu gelişmelerin ardından Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in kamptan ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı.
Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." açıklamasını yaptı.
Osimhen'in maç sırasında kendisine pas atmayan Lookman, Onyemaechi ile Akor Adams'a sinirlendiği anların görüntüsü Nijerya basınındaki haberlerde yer aldı ve olay çıkmasına sebep olarak bu pozisyonlar gösterildi.
Öte yandan Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sırasında Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışmayı büyütmedi.
Maç sonrası konuşan Chelle, olayın soyunma odasına yansıyıp yansımayacağı sorusuna temkinli yaklaştı. Fransız-Malili teknik adam, "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır, medya ile paylaşmam. Takım içindeki her şey takım içinde kalır" ifadelerini kullandı.
SARA'YA FULHAM KANCASI
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile İngiltere'den Fulham takımının ilgilendiği öne sürüldü.
Brezilya basınında çıkan haberde, "Oyuncunun Galatasaray'daki yüksek maaşı, İngiltere'nin 'Büyük Altılısı' olarak adlandırılan kulüpleri dışındaki takımları yapılan görüşmelerde bir engel olarak değerlendirilmişti" denirken, oyuncunun sarı-kırmızılı takımda yaşadığı şampiyonlukların transferini daha somutlaştırdığı ifade edildi.
Haberin devamında, "Eğer Fulham'a transfer gerçekleşirse, Gabriel Sara, Londra kulübünde tanıdık bir ortam bulacak. İngiliz ekibinin kadrosunda Brezilyalı Rodrigo Muniz ve Kevin gibi oyuncuların olması, uyum sürecini daha sorunsuz hale getirecek koşullar yaratıyor" diye yazdı.
ÜMİT AKDAĞ SÜRPRİZİ
Ara transferde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı da listeye dahil ettiği öğrenildi.
Sol stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaptı. 1.92 boyunda olan Ümit Akdağ bir dönem Chelsea altyapısında forma giymişti.
Alanyaspor forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Ümit Akdağ, 1 gol, 2 asist ile skora da katkı sağladı.
TAHA ŞAHİN DE LİSTEDE
Sağ bek mevkisi için düşünülen Taha Şahin konusunda ısrarlı olan sarı-kırmızılıların, Karadeniz ekibini ikna etmek için şartları zorlayacağı belirtildi.
Yönetimin, önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor yetkilileriyle bir araya gelerek transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.