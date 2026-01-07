Galatasaray'a Süper Lig'den çifte transfer!

Brezilya basınında çıkan haberde, "Oyuncunun Galatasaray'daki yüksek maaşı, İngiltere'nin 'Büyük Altılısı' olarak adlandırılan kulüpleri dışındaki takımları yapılan görüşmelerde bir engel olarak değerlendirilmişti" denirken, oyuncunun sarı-kırmızılı takımda yaşadığı şampiyonlukların transferini daha somutlaştırdığı ifade edildi.





Haberin devamında, "Eğer Fulham'a transfer gerçekleşirse, Gabriel Sara, Londra kulübünde tanıdık bir ortam bulacak. İngiliz ekibinin kadrosunda Brezilyalı Rodrigo Muniz ve Kevin gibi oyuncuların olması, uyum sürecini daha sorunsuz hale getirecek koşullar yaratıyor" diye yazdı.

ÜMİT AKDAĞ SÜRPRİZİ



Ara transferde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı da listeye dahil ettiği öğrenildi.

Sol stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaptı. 1.92 boyunda olan Ümit Akdağ bir dönem Chelsea altyapısında forma giymişti.



Alanyaspor forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Ümit Akdağ, 1 gol, 2 asist ile skora da katkı sağladı.