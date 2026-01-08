2.5 yıllık imzayı attı formayı giydi! Mert Günok yeniden Fenerbahçe'de

Beşiktaş ile sözleşmesi feshedilen Mert Günok , 10 yıl sonra eski kulübü Fenerbahçe 'ye dönme kararı aldı.

Dün sağlık kontrolünden geçen Mert Günok 'un 2.5 yıllık sözleşmeyle sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardığı takımın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden resmen açıklandı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçemiz, altyapımızda yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Mert Günok'u yeniden kadrosuna kattı. Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörümüz Devin Özek de yer aldı.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE FORMASINI GİYMİŞTİ

Fenerbahçe formasıyla önemli bir kariyer inşa ettikten sonra 2015 yılında Bursaspor'a, ardından Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başlamıştı.