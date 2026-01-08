Müge Anlı'da bugün | Şüpheli eşten itiraf: "Tanışma uygulamasında tır şoförü ile selamlaştım"
Müge Anlı yeni bölümde Isparta'daki kesik baş cinayetine ilişkin dosya sürüyor. Eş Ümran Özdemir yayın sonrası uygulamadan biriyle tanıştığını ve konuştuğunu kabul etti. Konuştuğu kişiyle oyunda tanıştığını ve tır şoförü olduğunu açıkladı.Özdemir, 3 aydır tanıştığı kişinin Isparta'ya gelmediğini sadece yazıştıklarını ifade etti. İşte atv Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
8 Ocak 2026 Müge Anlı canlı yayınında Ümran Özdemir yayın sonrası uygulamadan biriyle tanıştığını ve konuştuğunu kabul etti. Konuştuğu kişiyle oyunda tanıştığını ve tır şoförü olduğunu açıkladı.Özdemir, 3 aydır tanıştığı kişinin Isparta'ya gelmediğini sadece yazıştıklarını ifade etti.
FERDİ ÖZDEMİR'İN EŞİNDEN PEŞ PEŞE İTİRAFLAR
Ümran Özdemir, yayında uygulama üzerinden biriyle tanıştığını ve bu kişiyle iletişim kurduğunu doğruladı. Tanışmanın bir oyun aracılığıyla gerçekleştiğini belirten Özdemir, görüştüğü kişinin tır şoförü olduğunu söyledi. Yaklaşık üç aydır tanıştıklarını ifade eden Özdemir, söz konusu kişinin Isparta'ya hiç gelmediğini, aralarında yalnızca mesajlaşma yoluyla iletişim kurulduğunu dile getirdi.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Isparta'da 5 Aralık'ta yaşanan olayda, 39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası çoban Ferdi Özdemir'in başı bedeninden ayrılmış halde cansız bedeni bulundu. Özdemir'in cesedi, yanmış otomobiline yakın bir noktada tespit edilirken, cinayetin son derece vahşi şekilde işlendiği belirlendi.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ