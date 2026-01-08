Müge Anlı'da bugün | Şüpheli eşten itiraf: "Tanışma uygulamasında tır şoförü ile selamlaştım"

8 Ocak 2026 Müge Anlı canlı yayınında Ümran Özdemir yayın sonrası uygulamadan biriyle tanıştığını ve konuştuğunu kabul etti. Konuştuğu kişiyle oyunda tanıştığını ve tır şoförü olduğunu açıkladı.Özdemir, 3 aydır tanıştığı kişinin Isparta'ya gelmediğini sadece yazıştıklarını ifade etti.

