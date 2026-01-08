Taciz tartışmasında karşılıklı açıklamalar! Nur Köşker’den Mehmet Akif Ersoy’a sert çıkış

Ekran görüntüsü (Sosyal Medya) Bu açıklamaların ardından Nur Köşker, sosyal medya hesabından uzunca bir açıklama yaptı. Köşker, görevden alınmadığını kendi isteğiyle istifa ettiğini vurgulayarak, "Taciz iddialarını dile getiren bir kadını kovulduğu için husumet beslemekle suçlamak, bu ülkede maalesef çok tanıdık bir savunma refleksi. İstifa mı ettim, kovuldum mu; bunu öğrenmek zor değil. Dönemin insan kaynakları müdürüne sorulabilir. Ayrıca insan kaynakları müdürünü arayıp, "Çalışmalarından çok memnunuz fakat kendisine bir pozisyon değişikliği önerdik, kabul etmediği için istifa etmek istiyor. Bir türlü ikna edemedik" diyenin kim olduğu da rahatlıkla teyit edilebilir." ifade etti.

Ekran görüntüsü (Sosyal Medya) "NEDEN UZUN SÜRE KANALDA TUTULDU" Ersoy'un bu tacizlerine rağmen neden kanalda tutulduğunu sorgulayan Köşker, "Eğer "saçma sapan hareketler" yaptığım iddia ediliyorsa, şu soru kaçınılmazdır: Böyle biri neden uzun süre kanalda tutuldu, neden ana haber sundu? Unutulmamalıdır ki Habertürk'e girişim bir kadın yönetici aracılığıyla olmuştur. Sorun, sektörde birçok kadına yönelik tacizleri herkesçe bilinen bu kişinin genel yayın yönetmeni yapılmasıyla başlamış; benim açımdan süreç, kendimi korumak adına verdiğim istifa kararıyla sona ermiştir. Anlamak isteyene bu cümleler çok şey ifade eder." ifadelerini kullandı.