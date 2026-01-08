Taciz tartışmasında karşılıklı açıklamalar! Nur Köşker’den Mehmet Akif Ersoy’a sert çıkış
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, kendisi hakkında ortaya atılan taciz iddialarını “husumet” olarak nitelemesine Nur Köşker sessiz kalmadı. Köşker, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla iddialarını yineledi ve Ersoy’un savunmasına sert sözlerle karşılık verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Kenan Tekdağ döneminde Habertürk'ün genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un adı, aynı dosyada gündeme gelen taciz iddialarıyla da kamuoyunun odağına yerleşti.
Habertürk'te spiker olarak görev yapan Nur Köşker, çalıştığı süreçte Ersoy tarafından tacize uğradığını dile getirmişti.
BACAKLARINI GÖSTERMESİNİ İSTEDİ
Nur Köşker, Ersoy'un kendisine "Endamını masanın arkasına saklanmışlar yönetmene söyle LED'in önüne geç" şeklinde mesaj göndererek bacaklarını göstermesini istediğini söyleyen Köşker, "Bu adam yüzünden ülkeyi terk ettim ABD'ye yerleştim" açıklamasını yapmıştı.
"SAÇMA HAREKETLERDE BULUNDU"
İddialar üzerine Mehmet Akif Ersoy, savcılığa verdiği ek ifadede suçlamaları reddetti. Ersoy, "Nur Köşker saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu yüzden bize husumet beslemektedir. Habertürk'ün asansörlerinde 7/24 kamera kayıttadır. Beyanları iftiradır ve asılsızdır. Daha önce de çalıştığı bir kanalda buna benzer bir iftirayla davaya konu olmuşlar diye duydum. Genel yayın yönetmeni olmadan önce arkadaş olarak mesajlaşmış olabilirim ancak genel yayın yönetmeni olduktan sonra hiçbir şekilde mesajlaşmadım" sözlerini söyledi.
Bu açıklamaların ardından Nur Köşker, sosyal medya hesabından uzunca bir açıklama yaptı. Köşker, görevden alınmadığını kendi isteğiyle istifa ettiğini vurgulayarak, "Taciz iddialarını dile getiren bir kadını kovulduğu için husumet beslemekle suçlamak, bu ülkede maalesef çok tanıdık bir savunma refleksi. İstifa mı ettim, kovuldum mu; bunu öğrenmek zor değil. Dönemin insan kaynakları müdürüne sorulabilir. Ayrıca insan kaynakları müdürünü arayıp, "Çalışmalarından çok memnunuz fakat kendisine bir pozisyon değişikliği önerdik, kabul etmediği için istifa etmek istiyor. Bir türlü ikna edemedik" diyenin kim olduğu da rahatlıkla teyit edilebilir." ifade etti.
"NEDEN UZUN SÜRE KANALDA TUTULDU"
Ersoy'un bu tacizlerine rağmen neden kanalda tutulduğunu sorgulayan Köşker, "Eğer "saçma sapan hareketler" yaptığım iddia ediliyorsa, şu soru kaçınılmazdır: Böyle biri neden uzun süre kanalda tutuldu, neden ana haber sundu? Unutulmamalıdır ki Habertürk'e girişim bir kadın yönetici aracılığıyla olmuştur. Sorun, sektörde birçok kadına yönelik tacizleri herkesçe bilinen bu kişinin genel yayın yönetmeni yapılmasıyla başlamış; benim açımdan süreç, kendimi korumak adına verdiğim istifa kararıyla sona ermiştir. Anlamak isteyene bu cümleler çok şey ifade eder." ifadelerini kullandı.
"KANALDAN UZAKLAŞTIRILMASINI NASIL AÇIKLIYORSUNUZ"
Habertürk ile problemi olmadığını belirterek sözlerine devam eden Köşker, "Aksine, severek çalıştığım ve emeğimi verdiğim bir kurumdur. Bir spikerin çalıştığı kanalla nasıl bir husumeti olabilir, gerçekten sormak gerekir. Şu sorunun da cevabı verilmelidir: Madem mesele benim davranışlarımdı, aynı dönemde başka deneyimli kadın spikerlerin de kanaldan uzaklaştırılmasını nasıl açıklıyorsunuz? Bu kişiler de mi "saçma sapan hareketler" yapıyordu, yoksa ekranda gönül hikayeleri baz alınarak yapılan başka tercihlere alan açma iradesi mi vardı?" dedi.
"HUSUMET DİYEREK GEÇİŞTİREMEZSİNİZ"
Liyakat ve editoryal tercihlerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini savunan Köşker, iddiaların "husumet" söylemiyle geçiştirilemeyeceğini vurgulayarak "Örneğin; televizyonculuk geçmişi bulunmayan, ekran deneyimi olmayan, mesleki formasyonu bambaşka bir alana ait bir ismin, sıfır yayın tecrübesiyle ülkenin en köklü haber ekranlarından birinde yer bulması hangi editoryal ölçütle açıklanabilir? Eğer sorun liyakatse, bu tabloyu kamuoyuna mantıklı bir şekilde anlatmak zorundasınız. Eğer mesele başka dinamiklerse, o zaman da konuyu "husumet" diyerek geçiştiremezsiniz." şeklinde konuşarak açıklamasını sonlandırdı.