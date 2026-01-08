Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde şok görüntü: Kumarhaneye çevirmiş!
İstanbul’da ünlü isimlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında skandal partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım da tutuklandı. Muzaffer Yıldırım'ın evinde yapılan aramalarda şok gerçek ortaya çıktı. Evin adeta bir kumarhaneye çevrildiği görülürken poker pulları para ve dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul'da ünlü isimlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması dalga dalga büyürken bomba detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında son olarak aralarında oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BEBEK OTELİN SAHİBİ MUZAFFER YILDIRIM TUTUKLANDI
Tutuklananlar arasında uyuşturucu üssü haline geldiği ortaya çıkan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım da yer alması dikkat çekti.
Son operasyonda tutuklanan isimler şu şekilde
"Arif Altunbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit"
EVİNDEN KUMAR DÜZENEĞİ ÇIKTI
Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekiplerince yapılan aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı.
İddiaya göre "özel müşterilere" yönelik düzenlenen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, yüklü miktarda nakit para, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Evin adeta kumarhaneye çevrildiği görüldü.
BEBEK OTEL MERCEK ALTINDA
Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu ve ünlülerin uğrak yeri olarak bilinen Bebek Otel'in dosyada kritik bir konuma sahip olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin önemli adreslerinden biri olduğu iddia edilen otelin, bu organizasyonlar için sık sık kullanıldığı belirlendi.
CEP TELEFONLARI GİRİŞTE TOPLANIYORDU
Dosyaya giren bilgilere göre Bebek Otel'de düzenlenen partilerde gizlilik en üst seviyede tutuldu. Mekana gelenlerin cep telefonlarını girişte teslim ettiği, içeride yaşananların sosyal medyada paylaşılmasının ve üçüncü kişilere anlatılmasının kesin şekilde yasaklandığı ileri sürüldü.
VIP ODALAR, ÖZEL MİSAFİRLER
Bebek Otel'in müdavimleri arasında daha önce fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan bazı iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi. Bu isimler için otelde özel VIP odalar tahsis edildiği, söz konusu odalarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinin gerçekleştiği iddia edildi. Ayrıca otele gelen kadınlardan ve fuhuş organizasyonunu sağlayan kişilerden herhangi bir ücret alınmadığı da dosyaya yansıyan detaylar arasında yer aldı.
TAKVİM YAZDI : PANDEMİDE OTELDEN VİLLAYA GEÇTİLER
Takvim Bebek Otel merkezli yürüyen trafiği gündeme getirdi. Bebek Otel'de başlayan organizasyonların Kovid-19 yasakları sırasında Rumelihisarı'nda kiralanan lüks villaya taşındığı, partilerin gece boyunca sürdüğü ortaya çıktı. Yüksek ses ve araç trafiği nedeniyle çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu belirtilirken sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve partide neler yaşandığını 3. kişilere anlatmanın ise yasak olduğu öğrenildi.
