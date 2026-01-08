Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde şok görüntü: Kumarhaneye çevirmiş!

CEP TELEFONLARI GİRİŞTE TOPLANIYORDU Dosyaya giren bilgilere göre Bebek Otel'de düzenlenen partilerde gizlilik en üst seviyede tutuldu. Mekana gelenlerin cep telefonlarını girişte teslim ettiği, içeride yaşananların sosyal medyada paylaşılmasının ve üçüncü kişilere anlatılmasının kesin şekilde yasaklandığı ileri sürüldü.

VIP ODALAR, ÖZEL MİSAFİRLER

Bebek Otel'in müdavimleri arasında daha önce fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan bazı iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi. Bu isimler için otelde özel VIP odalar tahsis edildiği, söz konusu odalarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinin gerçekleştiği iddia edildi. Ayrıca otele gelen kadınlardan ve fuhuş organizasyonunu sağlayan kişilerden herhangi bir ücret alınmadığı da dosyaya yansıyan detaylar arasında yer aldı.

TAKVİM YAZDI : PANDEMİDE OTELDEN VİLLAYA GEÇTİLER

Takvim Bebek Otel merkezli yürüyen trafiği gündeme getirdi. Bebek Otel'de başlayan organizasyonların Kovid-19 yasakları sırasında Rumelihisarı'nda kiralanan lüks villaya taşındığı, partilerin gece boyunca sürdüğü ortaya çıktı. Yüksek ses ve araç trafiği nedeniyle çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu belirtilirken sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve partide neler yaşandığını 3. kişilere anlatmanın ise yasak olduğu öğrenildi.

İşte o haberlerden öne çıkanlar