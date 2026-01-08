Aydın'da "babasının hayrına domuz eti" iddiası! Coşkun Can'ın dosyası kabarık çıktı
Aydın’ın Efeler ilçesinde kasap Coşkun Can’ın babasının hayrına yaklaşık 500 kilo domuz etinden yapıldığı öne sürülen kavurmayı cemaate dağıttığı iddiası kamuoyunda büyük tepki çekti. Aydın Valiliği, iddianın 2015’e ait olduğunu ve o döneme ilişkin herhangi bir ihbar ya da resmî başvuru bulunmadığını açıkladı. Ancak Can hakkında 2016 yılında yapılan denetimlerde domuz eti tespit edildiği ve gerekli idari-adli işlemlerin uygulandığı belirtildi. Arşiv kayıtları, Coşkun Can’ın kaçak domuz eti satışı nedeniyle defalarca ceza aldığını, “domuz kasabı” olarak tanındığını ve uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını ortaya koydu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde ortaya atılan bir iddia kamuoyunda büyük tepki topladı.
İddiaya göre, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan kasap Can Coşkun'un 2015 yılında cuma namazı çıkışında babasının hayrına cemaate yaklaşık 500 kilo domuz etiyle hazırlandığı öne sürülen kavurmalı pilav dağıttığı ileri sürüldü.
"SEVAP MI İŞLEDİM GÜNAH MI?"
3 bini aşkın kişinin bu yemekten yediği iddia edilirken Can Coşkun'un bir görevliye yönelttiği "Sevap mı kazandım, günah mı işledim?" sorusuyla gündeme geldi.
Ancak önceki dönem Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, söz konusu iddiaların söylentiden ibaret olduğunu savunarak, Can Coşkun'un 2015'ten bu yana cezaevinde bulunduğunu, hayır faaliyeti gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve böyle bir olay yaşansaydı mutlaka duyulacağını iddia etti.
AYDIN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Aydın Valiliği 'hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir." İfadesi yer aldı.
2016'DA DOMUZ ETİ SATIŞINDAN İŞLEM YAPILDI!
Açıklamanın devamında, C.C. isimli şahısla ilgili daha sonraki yıllarda yapılan işlemlere de değinildi. Valilik, 2016 yılında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda denetimler yapıldığını belirterek, "Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş; tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır." denildi.
Valilik açıklamasında son olarak, halk sağlığı ve gıda güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğüne vurgu yapılarak, "Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
TAKVİM ARŞİVE GİRDİ: 'DOMUZ KASABI' NIN DOSYASI KABARIK
Öte yandan Aydın'da kamuoyunu ayağa kaldıran Coşkun Can'ın adli sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı. Can'ın, daha önce kaçak domuz eti satışı nedeniyle defalarca idari para cezasına çarptırıldığı ve bu nedenle çevresinde "domuz kasabı" olarak tanındığı öğrenildi.
2016 yılında Aydın'da 6 ton kaçak domuz etiyle yakalanan Coşkun Can'ın, et sattığını öne sürdüğü esnafı ifşa edeceğini söyleyerek sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Can'ın, kendisinden domuz eti aldığını iddia ettiği esnafa yönelik, "Zararımı karşılamazsanız isimlerinizi açıklarım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
UYUŞTURUCUDAN SABIKALI
Öte yandan Coşkun Can'ın, eşiyle birlikte aralarında bulunduğu 5 sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 2018 yılında yargılandığı öğrenildi.
Sanıklar arasında en ağır cezayı 18 yıl 8 ay hapisle Coşkun Can'ın aldığı, diğer sanıkların ise 8 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı öğrenildi.