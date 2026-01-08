En düşük emekli maaşının belirleneceği toplantı bugün!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA) Edinilen bilgiye göre, bugün yapılması beklenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılacağı belirtildi.



En düşük emekli aylığı gündemli toplantıda artışın etki analizleri ve bütçe karşılığı değerlendirilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (AA)

DÜZENLEME EN KISA SÜREDE YAPILACAK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Yılmaz, "Nihai karar Meclisimizindir. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik" dedi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan (AA)



EN KISA SÜREDE MECLİS'E SUNULACAK



Bakan Işıkhan da, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda AK Parti grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi. AK Parti Grubu dün "emekli maaşı düzenlemesi" gündemiyle bir araya geldi.



EN DÜŞÜK MAAŞ 18 BİN 938 LİRA 79 KURUŞ OLACAK SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre belirlenen yüzde 12.19'luk zammının taban aylığa da yansıtılması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı ödemesi 18 bin 938 lira 79 kuruşa yükselecek. Ancak bu tutarın üstüne de çıkılması mümkün.

Türk lirası (AA)



DUL VE YETİME DE YANSIYACAK



Yeni taban aylıktan SSK ve Bağ-Kur'dan aylık dul ve yetimler hisseleri oranında yararlanacak. Eğer taban aylık 18 bin 939 liraya çıkarsa en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 661 liradan 14 bin 204 lira 25 kuruşa, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 441 liradan 9 bin 469 lira 50 kuruşa, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 734 lira 75 kuruşa yükselecek. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak. YASA ÇIKARILACAK



En düşük emekli maaşı artışının yasayla yapılması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklifte, asgari ücret işveren desteğinin bin 270 liraya çıkartılmasına ve Anayasa Mahkemesi tarafından çalışma hayatına ilişkin iptal edilen maddelere dönük düzenlemelerin yer alması bekleniyor.