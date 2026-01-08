Terörsüz Türkiye sürecine organize tehdit! DEM ve KCK Halep'te aynı çizgide buluştu: PKK'nın çatı yapılanması SDG'yi bahane etti

Bu süreçte SDG ve PKK'nın çatı yapılanması KCK'dan peş peşe küstah açıklamalar geldi. SDG yönetimi "Suriye açık savaş alanına dönecek" şeklinde tehditler savurdu. Daha önce "savaşa hazırlanıyoruz" beyanında bulunan elebaşı Sipan Hamo, "Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri direnişin kaleleri olmaya devam edecek" dedi.







KCK, SDG'Yİ BAHANE ETTİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE TEHDİT



Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarının çatısı altında bulunduğu KCK ise Suriye'deki gelişmeler üzerinden Terörsüz Türkiye sürecini bozma tehdidinde bulundu.



KCK'nın sözde eş başkanlığından yapılan açıklamada "Öcalan ve Bahçeli'nin çağrısına cevap olarak inisiyatif aldık. Türkiye Suriye'de olumlu rol oynamalı. "Türkiye Kürt-Türk kardeşliğine dayalı yeni bir yüz yıl yaratmak istiyorsa yapması gereken budur" diyor ve bu yönlü çağrımızı yineliyoruz" denildi.



"Halep" bahanesiyle Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemeye kalkan KCK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'de Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin tartışıldığı ve yine Kuzeydoğu Suriye yönetimi ile Şam geçici hükümeti adına karşılıklı heyetlerin görüşmeler yaptığı bir süreçte Halep'te saldırıların başlaması ciddi bir durumdur. Türk devletinin, Şam hükümetiyle ve sahadaki belli silahlı gruplarla ilişkileri kamuoyunun malumudur. Türk devletinin, tehdit ve çatıştırma siyasetinden vazgeçip yapıcı ve çözümleyici bir yaklaşım sergilemesi bölge barışına hizmet edecektir.