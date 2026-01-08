Terörsüz Türkiye sürecine organize tehdit! DEM ve KCK Halep'te aynı çizgide buluştu: PKK'nın çatı yapılanması SDG'yi bahane etti
SDG'nin Halep'e saldırmasıyla Suriye ordusunun başlattığı harekat PKK'nın çatı yapısı KCK ve DEM Parti'yi aynı çizgide buluşturdu. KCK, SDG'yi bahane ederek Türkiye'deki süreci tehdit etmeye kalktı. DEM Parti ise Ankara'yı Suriye'de "parçalayıcı" rol oynamakla suçladı. DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan'ın Barzaniler ve SDG elebaşı Abdi ile görüşmesini istedi. Ayrıca Öcalan'ın SDG'ye "Adem-i merkeziyetçilik" temelli çağrı yapmasından 6 gün sonra SDG'nin Halep'i vurması dikkat çekti. "Terörsüz Türkiye sürecine organize sabotaj mı?" sorusu akıllara geldi.
SDG'nin Şam'daki entegrasyon görüşmeleri sonrası Halep'e saldırmasıyla Suriye'de çatışmalar baş gösterdi.
SDG sivilleri hedef alarak müzakere masasını devirdi. Suriye ordusu da SDG'yi "meşru hedef" olarak belirleyip harekat başlattı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bölgede SDG'ye yönelik meskun mahal operasyonları sürüyor.
Bu süreçte SDG ve PKK'nın çatı yapılanması KCK'dan peş peşe küstah açıklamalar geldi.
SDG yönetimi "Suriye açık savaş alanına dönecek" şeklinde tehditler savurdu. Daha önce "savaşa hazırlanıyoruz" beyanında bulunan elebaşı Sipan Hamo, "Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri direnişin kaleleri olmaya devam edecek" dedi.
KCK, SDG'Yİ BAHANE ETTİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE TEHDİT
Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarının çatısı altında bulunduğu KCK ise Suriye'deki gelişmeler üzerinden Terörsüz Türkiye sürecini bozma tehdidinde bulundu.
KCK'nın sözde eş başkanlığından yapılan açıklamada "Öcalan ve Bahçeli'nin çağrısına cevap olarak inisiyatif aldık. Türkiye Suriye'de olumlu rol oynamalı. "Türkiye Kürt-Türk kardeşliğine dayalı yeni bir yüz yıl yaratmak istiyorsa yapması gereken budur" diyor ve bu yönlü çağrımızı yineliyoruz" denildi.
"Halep" bahanesiyle Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemeye kalkan KCK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'de Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin tartışıldığı ve yine Kuzeydoğu Suriye yönetimi ile Şam geçici hükümeti adına karşılıklı heyetlerin görüşmeler yaptığı bir süreçte Halep'te saldırıların başlaması ciddi bir durumdur. Türk devletinin, Şam hükümetiyle ve sahadaki belli silahlı gruplarla ilişkileri kamuoyunun malumudur. Türk devletinin, tehdit ve çatıştırma siyasetinden vazgeçip yapıcı ve çözümleyici bir yaklaşım sergilemesi bölge barışına hizmet edecektir.
DEM PARTİ VE KCK AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU
Öte yandan DEM Parti, PKK'nın çatı yapılanması KCK ile aynı çizgide buluştu.
KCK'nın "Halep'teki Türkiye destekli gruplar" söyleminin birebir aynısını zikreden DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bu saldırılarda Türkiye'nin desteğini aldığı bilinen Hemzat, Hemşat, Sultan Murat ve Nurettin Zengi gruplarının da yer aldığı belirtiliyor. Şimdi buradan sormayalım mı?" sözleriyle provokasyona kalkıştı.
Türkiye'ye "Suriye'de parçalayıcı rol oynuyor" ifadeleriyle iftira atmaya kalkan Doğan, "Üstelik Türkiye içeride geliştirdiği bu süreçle Orta Doğu'da öncü bir rol ve misyon üstlenmek istiyor. O halde Suriye'de yapması gereken de bu öncülüğe uygun yapıcı bir rolü üstlenmektir" dedi.
"İMRALI'NIN KAPILARI AÇILSIN, BARZANİ VE ABDİ İLE GÖRÜŞSÜN"
Doğan ayrıca İmralı üzerinden şart koşmaya yeltendi. PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın Mesud Barzani, Neçirvan Barzani ve Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesi gerektiğini söyledi.
DEM Sözcüsünün saydığı bu isimler Suriye'de çözümü değil çözümlüğü dayatıyor. SDG'ye "Silah bırakma" aklı veren Barzaniler, YPG ile beraber "Özerk" bir yapı savunuyor.
ÖCALAN'DAN ÇAĞRI GELDİ... SDG 6 GÜN SONRA SALDIRDI
Ayrıca Öcalan 30 Aralık 2025'te İmralı'dan SDG'nin Adem-i Merkeziyetçilik taleplerine zemin oluşturan muğlak ifadeler sarf etti. SDG elebaşı Abdi'ye "Merkezi yapıyla (Şam) müzakere et" diyen Öcalan bir yandan da "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal model" formülü dile getirdi.
"Adem-i Merkeziyetçilik" maskesiyle süreci çıkmaza sokan SDG'nin bu açıklamadan 6 gün sonra Halep'te sivillere saldırması dikkatlerden kaçmadı.
ORGANİZE SABOTAJ MI?
SDG'nin Halep'e saldırmasıyla DEM Parti ve KCK'nın aynı çizgide buluşması "Terörsüz Türkiye sürecine organize sabotaj mı?" sorusunu akıllara getirdi.