İsrail, operasyon yiyen SDG'ye desteğe koştu! Gideon Saar'dan Batı'ya skandal çağrı
Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’nı hiçe sayarak Halep’te sivilleri hedef alan terör örgütü SDG’ye yönelik Suriye ordusunun başlattığı operasyon sürerken, terör örgütüne açık destek İsrail’den geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ operasyon için "üzücü ve tehlikeli" derken Batı’yı yine DEAŞ bahanesiyle PKK/YPG’ye destek vermeye çağırdı. Takvim’in aylardır yazdığı YPG–İsrail eş güdümü sahada bir kez daha ortaya çıktı.
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen SDG, Şam'daki entegrasyon görüşmelerinin ardından Halep'e saldırdı.
HALEP'TE ÇATIŞMA BAŞLADI
İsrail güdümünde hareket ederek müzakere sürecini sabote eden terör örgütü SDG Halep'te sivilleri hedef aldı. Suriye ordusu "meşru hedef" açıklamasıyla operasyon başlatırken, Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgeden ayrılmak isteyen sivillere yönelik saldırıların da yaşandığı Halep'te, ordu ile SDG arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürüyor.
İSRAİL'DEN SDG'YE AÇIK DESTEK
Operasyon yiyen SDG'ye destek siyonis İsrail'den geldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye yönetiminin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatmayı planladığı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti.
Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep'te başlatacağını duyurduğu operasyon için "üzücü ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.
BATI'YI DESTEĞE ÇAĞIRDI
Uluslararası toplumun ve özellikle Batı'nın, DEAŞ ile mücadele için PKK/YPG'ye karşı bir "vefa borcu" olduğunu öne süren Saar, "yeni Suriye'de" azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini iddia etti.
Saar, uluslararası toplumun "sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını" ileri sürdü.
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI: ÇIBANIN BAŞI İSRAİL!
Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefi önünde, Suriye'de YPG/SDG'nin oyalama taktikleri ve İsrail'in artan müdahaleleri önemli bir engel olarak öne çıkıyor. 10 Mart'ta Şam'la mutabakat imzalayan YPG, anlaşmanın gereklerini yerine getirmeyerek süreci tıkadı. Örgüt elebaşları, Suriye devletine entegrasyondan kaçınırken petrol ve enerji sahalarını devretmeyi reddediyor. Bir dönem "tek devlet, tek ordu" söylemini kullanan Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin devam eden süreçte İsrail desteğiyle "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik talebini gündeme getirdi.
Takvim.com.tr aylardır YPG–İsrail hattındaki gizli eşgüdümü ve bu hattın terörsüz bölge hedefini sabote eden rolünü manşetlerine taşıdı.
İşte manşetlerden öne çıkanlar: