Norveçli hoca galibiyeti fazlasıyla hak ettiklerini söyledi! Solskjaer maç sonrası futbolcularını övdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer karşılaşmadan sonra galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Maça iyi başladıklarını vurgulayan Norveçli hoca, "Çok tutkulu oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı. Beşiktaş ruhunu gösterdik. Futbolcularımı yürekten kutluyorum "ifadesini kullandı.



NDİDİ HARİKA BİR İNSAN

Takımını çok beğendiğini vurgulayan Solskjaer, "Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık. Son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık" dedi. Ndidi'nin harika bir insan olduğuna dikkat çeken Norveçli hoca, "Takımına çok yardımcı oluyor. Perşembe oynamamıza rağmen fiziksel olarak çok iyiydik. Birkaç gün dinleneceğiz ve Lausanne maçına bakacağız" diye konuştu.



NDİDİ: ATMOSFER BİR HARİKAYDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 70 dakika oyunda kaldı. Topla 42 kez buluşan Siyah-Beyazlı oyuncu yüzde 86'lık isabetli pas oranı yakaladı. Nijeryalı oyuncu, "Atmosfer harikaydı. Taraftarın desteği itici güç oldu. Oyundan çıkmamın sakatlıkla ilgisi yok kramp girdi" dedi.



TAYLAN BULUT 85'TE OYUNA GİRDİ

Kartal'ın Schalke 04'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Taylan Bulut Eyüpspor maçında 85. dakikada oyuna girdi. Uzatmalar dahil 14 dakika oynayan Taylan isabetli paslarda yüzde 100 başarı sağlarken performansıyla takıma yararlı olacağını gösterdi.



FİLİSTİN'E DESTEK DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Filistin'e desteğini Eyüp karşısında da sürdürdü. İlk olarak St. Patrick's maçında tribüne asılan "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadelerinin yer aldığı pankart aynı yerine asıldı



JURASEK VE MUÇİ ŞOKU

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni transfer David Jurasek Eyüp ile oynanan maçın kadrosuna sakatlığı nedeniyle dahil edilmedi. Arnavut oyuncu Ernest Muçi ise ısınma sırasında belinde ağrı hissedince kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.



ORKUN KÖKÇÜ: DAHA İYİ OLACAĞIM

Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü karşılaşmadan sonra, "Çok daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Hiç tatil yapmadım. Shakhtar maçında o yorgunluğu hissettim. Her geçen gün en iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti çok yüksek biliyorum. Daha iyi olacağım. Galibiyet bizi çok mutlu etti" ifadesini kullandı