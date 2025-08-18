PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Norveçli hoca galibiyeti fazlasıyla hak ettiklerini söyledi! Solskjaer maç sonrası futbolcularını övdü

Solskjaer çok tutkulu oynadıklarını ifade ederek, “Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı. Beşiktaş ruhunu gösterdik ve galip gelmeyi bildik” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025
Norveçli hoca galibiyeti fazlasıyla hak ettiklerini söyledi! Solskjaer maç sonrası futbolcularını övdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer karşılaşmadan sonra galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Maça iyi başladıklarını vurgulayan Norveçli hoca, "Çok tutkulu oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı. Beşiktaş ruhunu gösterdik. Futbolcularımı yürekten kutluyorum "ifadesini kullandı.

NDİDİ HARİKA BİR İNSAN
Takımını çok beğendiğini vurgulayan Solskjaer, "Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık. Son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık" dedi. Ndidi'nin harika bir insan olduğuna dikkat çeken Norveçli hoca, "Takımına çok yardımcı oluyor. Perşembe oynamamıza rağmen fiziksel olarak çok iyiydik. Birkaç gün dinleneceğiz ve Lausanne maçına bakacağız" diye konuştu.


NDİDİ: ATMOSFER BİR HARİKAYDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 70 dakika oyunda kaldı. Topla 42 kez buluşan Siyah-Beyazlı oyuncu yüzde 86'lık isabetli pas oranı yakaladı. Nijeryalı oyuncu, "Atmosfer harikaydı. Taraftarın desteği itici güç oldu. Oyundan çıkmamın sakatlıkla ilgisi yok kramp girdi" dedi.

TAYLAN BULUT 85'TE OYUNA GİRDİ
Kartal'ın Schalke 04'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Taylan Bulut Eyüpspor maçında 85. dakikada oyuna girdi. Uzatmalar dahil 14 dakika oynayan Taylan isabetli paslarda yüzde 100 başarı sağlarken performansıyla takıma yararlı olacağını gösterdi.

FİLİSTİN'E DESTEK DEVAM ETTİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Filistin'e desteğini Eyüp karşısında da sürdürdü. İlk olarak St. Patrick's maçında tribüne asılan "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadelerinin yer aldığı pankart aynı yerine asıldı

JURASEK VE MUÇİ ŞOKU
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni transfer David Jurasek Eyüp ile oynanan maçın kadrosuna sakatlığı nedeniyle dahil edilmedi. Arnavut oyuncu Ernest Muçi ise ısınma sırasında belinde ağrı hissedince kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

ORKUN KÖKÇÜ: DAHA İYİ OLACAĞIM
Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü karşılaşmadan sonra, "Çok daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Hiç tatil yapmadım. Shakhtar maçında o yorgunluğu hissettim. Her geçen gün en iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti çok yüksek biliyorum. Daha iyi olacağım. Galibiyet bizi çok mutlu etti" ifadesini kullandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay’a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
Alaska Zirvesi’nde ne konuşuldu? ABD’den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara’dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Türk Telekom
Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç’tan babası İnan Kıraç’la yeni paylaşım! Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik
Kim Milyoner Olmak İster?de nefes kesen anlar: Risk aldı, 4x100 karışık bayrak yarışı sorusunda doğru cevabı verdi mi?
Çalışana psikolojik test için rıza şartı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur’a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara’da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır’ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor’da hedef 2’de 2! Fatih Tekke 11’ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP’deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel’i belgelerle patlattı: Kuşadası’nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni’nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
Messi’nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmecilerimizin kullanımına açılacak
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
Fenerbahçe’de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden