Galatasaray Karagümrük'ü rahat geçti: 3-0

Sarı-Kırmızılılar 10’da Barış Alper’le skoru 1-0 yaptı. 23’de Doh atılınca Karagümrük 10 kişi kaldı. 74’te Fatih kendi kalesine attı. 9 ay sonra ilk maçına çıkan Icardi 87’de perdeyi kapattı.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Galatasaray Karagümrük’ü rahat geçti: 3-0

Cimbom çok rahat... Sezona 3-0'lık Gaziantep galibiyetiyle başlayan son şampiyon Galatasaray dün de Rams Park'ta Karagümrük engelini 3-0'lık skorla aştı. 3. dakikada Ahmet Sivri'nin sert şutunu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla çıkardı.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0. 23. dakikada Doh'un Sanchez'e müdahalesinde hakem Ozan Ergün, VAR uyarısı sonrasında direkt kırmızı kartını çıkardı. 42. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yakın mesafeden şutunda top Barış Alper Yılmaz'a çarparak havalandı.

Arka direkte Torreira'nın şık vuruşu yandan auta gitti. 47. dakikada Lemina'nın yakın mesafeden şutunu Karagümrük savunması çizgiden çıkardı. 60. dakikada Thiago Çukur'a yüzde yüzlük gol pozisyonunda kaleci Günay geçit vermedi. 74. dakikada sağdan Barış'ın ortasında Fatih ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 2-0. 87. dakikada Torreira topu kaptı. Icardi'ye "Al da at" dedi. Arjantinli süper yıldız skoru belirledi: 3-0. C

ONUN ADI BAY GOL!

Sezonun açılış maçında 2 gol ve 1 asistle Gaziantep'i yıkan Barış Alper Yılmaz müthiş performansını sürdürüyor. Milli futbolcu dün de sahanın en iyi isimlerinden birisi oldu. 10. dakikada orta alana yakın bir noktada topu Karagümrüklü Doh'tan kapan Barış Alper Yılmaz önce gücünü sonra hızını, en son olarak da kalitesini konuşturarak skoru 1-0'a taşıdı. Yıldız futbolcu aynı zamanda yine sahanın en çok koşan, en çok mücadele eden isimlerinden birisiydi. Barış Alper ayrıca kariyerinin en erken lig golünü de dün Karagümrük ağlarına bırakmış oldu.

Mauro Icardi attığı golün ardından ikonikleşen gol sevincini yaptı. Tribünler de "Aşkın olayım" diye haykırdı.

