Kanarya'ya Akdeniz'de sürpriz! Antalyaspor - Fenerbahçe: 2-2 | MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Nottingham Forest karşısında ilk 11'de görev yapan kaleci Tarık Çetin, Mert Müldür, Archie Brown, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene bu kez yedekler arasında yer aldı. Bu isimlerin yerine Antalyaspor karşısında kalede Ederson Moraes görev alırken, savunmada Levent Mercan ile Jayden Oosterwolde, kenarlarda Nelson Semedo, hücum hattında ise Marco Asensio ilk 11'de sahaya çıktı.