Kanarya'ya Akdeniz'de sürpriz! Antalyaspor - Fenerbahçe: 2-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftası sona erdi. Adreslerden biri de Antalya'ydı. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakaladı. Maç bu skorla sona erdi. Kanarya, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte yaşananlar...
- Fenerbahçe, Süper Lig'de 53 puanla 2. sırada yer alırken, 23 puanla 14. sıradaki Antalyaspor'a deplasmanda konuk oluyor.
- Sarı-lacivertli takımda Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Ederson sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
- Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında son 7 lig maçını kazanarak üstünlük kurdu ve son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
- Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
- Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçın tamamında mağlup oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekip, Levent Mercan'ın kendi kalesine ve Sander van de Streek'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı 2-0 bitti. İkinci devrede ise Fenerbahçe sahneye çıktı. 6 dakika arayla önce Sidiki Cherif farkı bire indirdi. 69'da ise Veysel Sarı kendi ağlarını havalandırdı.
Kanarya'nın 90+6'daki pozisyonunda top direkten döndü.
Mücadele 2-2 sona erdi.
Kanarya, şampiyonluk yarışında büyük yara alırken gelecek hafta Samsunspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.
33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.
5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile oynadığı rövanş maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, teknik heyetin kadro tercihleriyle dikkat çekti.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Nottingham Forest karşısında ilk 11'de görev yapan kaleci Tarık Çetin, Mert Müldür, Archie Brown, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene bu kez yedekler arasında yer aldı. Bu isimlerin yerine Antalyaspor karşısında kalede Ederson Moraes görev alırken, savunmada Levent Mercan ile Jayden Oosterwolde, kenarlarda Nelson Semedo, hücum hattında ise Marco Asensio ilk 11'de sahaya çıktı.
Fenerbahçe'de yedek kulübesinde ise Tarık Çetin, Mert Günok, Archie Brown, Fred, Mert Müldür, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın görev bekledi.
ANTALYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, ligde son oynanan Zecorner Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Uğurlu, Dario Saric'in yerine Samuel Ballet'i ilk 11'de görevlendirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısına Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Sander Van de Streek ve Samuel Ballet ilk 11'iyle çıktı.
Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Georgiy Dzhikiya, Boli, Dario Saric ve Kerem Kayaarası yer aldı.
SAHAYA PANKARTLARLA ÇIKTILAR
Mücadele öncesinde her iki takımın oyuncuları, seremoniye Vergi Haftası ve Yeşilay Haftası pankartlarıyla çıktı.
SEMEDO SAKATLANDI
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de mücadelenin ilk bölümünde sakatlık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte maça ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, yaşadığı problem sonrası oyuna devam edemedi.
Karşılaşmada sakatlanan Portekizli futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kenara alındı. Fenerbahçe'de teknik heyet, erken dakikalarda zorunlu oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.
Semedo'nun yerine 20. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu. Böylece Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında maçın henüz ilk bölümünde plan dışı bir hamle yapmak zorunda kaldı.
SAMSUN'U AĞIRLAYACAK
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.