Erdoğan ile von der Leyen İran’daki gelişmeleri görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’a yönelik saldırılar sonrası yaşanan çatışmalı süreci ele alarak, tüm taraflara diplomasi ve müzakere çağrısında bulundu; Türkiye’nin barış sürecine destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran'a yönelik saldırılar sonrası bölgede yaşanan çatışmalı süreç ele alındı.
"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"
Başkan Erdoğan görüşmede,"Türkiye'nin tüm tarafları diplomasi ve müzakere zeminine dönmeye davet ettiğini" belirterek, "barış sürecinin yeniden tesis edilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu"ifade etti.
Erdoğan ayrıca, "mevcut süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine" dikkat çekti.