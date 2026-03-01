Erdoğan ile von der Leyen İran’daki gelişmeleri görüştü

Erdoğan, Türkiye'nin barış sürecinin yeniden tesisi için destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan ile von der Leyen’den İran krizi görüşmesi (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan görüşmede,"Türkiye'nin tüm tarafları diplomasi ve müzakere zeminine dönmeye davet ettiğini" belirterek, "barış sürecinin yeniden tesis edilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu"ifade etti.

Erdoğan ayrıca, "mevcut süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine" dikkat çekti.