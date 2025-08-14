Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bu hafta bitirmeyi hedefliyor

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için adeta gün sayıyor. Milli oyuncu ile yaptığı görüşmelerde yıllık 4.5 milyon euro karşılığında el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Benfica ile yaptığı görüşmelerde 22.5 milyon euro+5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlamış ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki takımın eşleşme ihtimali ortaya çıkınca Kerem'in İstanbul'a gelişi uzamıştı.

Önceki gün ise o ihtimal gerçekleşti ve Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Portekiz ekibi de UEFA kuralları gereği Nice ile oynadığı rövanş maçının 84. dakikasında Kerem'i oyuna alarak olası transferde kendilerine karşı oynama ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu gelişmenin ardından Kerem'in transferinin bu hafta içinde tamamalanması bekleniyor. Yönetim de bir an önce oyuncuyu İstanbul'a getirip cumartesi günü oynanacak Göztepe maçına yetiştirmeyi planlıyor.