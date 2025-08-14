A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka’yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Malatya'da ağırladığı Danimarka'yı 3-2 yendi. Takımımız rakibi karşısında ilk seti 25-21 kaybetmesine rağmen ikinci seti 25-20 önde kapattı. 3. seti 25-19 geride kapatan takımımız 4. seti 25-10 gibi farklı bir skorla kapatmayı başardı. Karşılaşmanın karar seti büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Bu seti 15-10 kazanan takımımız böylece maçtan 3-2 galip ayrıldı. MJilliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ortaklığında 9-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek.