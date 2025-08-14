SON DAKİKA
A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka’yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı

Malatya’daki maçta zorlu geçen karşılaşmada rakibini mağlup eden milliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Şampiyona, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ortaklığında düzenlenecek.

14 Ağustos 2025
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Malatya'da ağırladığı Danimarka'yı 3-2 yendi. Takımımız rakibi karşısında ilk seti 25-21 kaybetmesine rağmen ikinci seti 25-20 önde kapattı. 3. seti 25-19 geride kapatan takımımız 4. seti 25-10 gibi farklı bir skorla kapatmayı başardı. Karşılaşmanın karar seti büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Bu seti 15-10 kazanan takımımız böylece maçtan 3-2 galip ayrıldı. MJilliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ortaklığında 9-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

