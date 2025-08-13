Fenerbahçe Feyenoord’u eleyerek play-off turuna çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam,"Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

FEYENOORD'U TERCİH EDERLERDİ

Deneyımlı hoca, "Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar." dedi.

Mourinho, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 150 maç oynadım, buna hazırım. Playoff'ta Benfica ile oynayacağız. Bizimle oynayacakları için mutlu değillerdir. Feyenoord'u tercih ederlerdi." dedi.

FRED'DEN MÜTHİŞ FÜZE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred maçın 55. dakikasında mükemmel bir gole imza attı. Orta sahada topu kazanan Sambacı biraz ilerledikten sonra uzak mesafeden yaptığı plaseyle topu çatala yolladı. Sambacı ayrıca Avrupa kupalarında Şubat 2020'den (Manchester United vs Club Brugge) bu yana ceza sahası dışından ilk golünü Feyenoord filelerine gönderdi.

4.3 MİLYON EURO'YU KASAYA KOYDU

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Hollanda ekibi Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe önemli bir para ödülünü de kasasına koydu. Sarı- Lacivertliler 4.3 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu. Sarı-Lacivertliler play-off'u da geçerse bu ödül katlarak artacak.