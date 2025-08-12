Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli hoca, "Ben hala turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var. Taraftarlarımız, istedikleri zaman rakipler için zorlu bir atmosfer yaratabilirler. İlk maçtan sonra "cehennem" kelimesini bu yüzden kullandım. Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Talisca ve İsmail Yüksek'in iyileşmesi bizim için iyi haber" diye konuştu. Mourinho, Gaziantep-Galatasaray maçının 1. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuna göndermede bulunarak, "Galatasaray maçını 1 dakika izledim. Sonra Göztepe maçına geçtim" ifadesini kullandı.

Jose Mourinho'nun bu akşam takımını 3'lü sistemle oynatması bekleniyor.