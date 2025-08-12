Fener Antony’e kancayı attı

Marco Asensio ve PSG ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yüksek maliyet ve yaş faktörü nedeniyle geri adım atmıştı. Bu gelişme sonrası farklı isimlere yönelen Sarı-Lacivertliler'de Antony konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



İddialara göre yönetim hem Brezilyalı yıldız hem de Manchester United ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Jose Mourinho'nun onay vermesi durumunda kısa sürede imzaların atılabileceği bir noktaya gelindiği de belirtiliyor. 2022 yılında 95 milyon Euro karşılığında Ajax'tan M.United'a transfer olan Antony bir türlü beklenen performansı gösterememişti. Geçen sezon kiralık olarak Betis formasını giyen ve eski günlere dönüş sinyali veren 25 yaşındaki futbolcu, Amorim'in yeni sezon planlarında yer almıyor