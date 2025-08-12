Beşiktaş, St. Patrick’s rövanşına hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla noktalandı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Wilfred Ndidi de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yıldız futbolcu ilk idmanındaki istekli görüntüsüyle dikkatleri çekmeyi başardı.