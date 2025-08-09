PODCAST CANLI YAYIN
Okan Buruk Gaziantep galibiyeti sonrasında futbolcusu Barış Alper'e övgü yağdırdı

Okan Buruk, Barış Alper için, “Dünyada hem sağ bek, hem sol bek, hem de santrfor oynayıp hepsinde iyi performans gösteren oyuncu sayısı çok az” dedi.

Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 3-0 kazanılan ligin açılış maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımının hem fiziksel hem de mental olarak sezona hazır başladığını belirten Buruk, erken gelen gollerin kendilerini rahatlattığını söyledi.

Takıma en geç katılan oyunculardan biri olan Sane'nin durumuna da değinen deneyimli teknik adam, "Sane sadece 15 gündür bizimle. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Oynamak istiyor ve zamanla hazır hale gelecek" dedi.

BARIŞ MAÇIN YILDIZIYDI
Buruk, karşılaşmada iki gol atıp bir asist Barış Alpere'de özel bir parantez açtı:

"Bugün sahanın yıldızıydı. 2 gol attı ve asist yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu üç sezondaki performansı çok önemli ve değerliydi. Bu sezon ise o performansın da üstüne koyarak başladı. Dünya üzerinde hem sağ bek, hem sol bek, hem de santrfor oynayıp hepsinde iyi performans gösteren oyuncu sayısı çok az. Performansından çok memnunum ve her zaman bizimle olmasını istiyorum."

