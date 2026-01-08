PODCAST CANLI YAYIN

Altında yeni tablo 8 Ocak 2026: Gram 6 bin bandında! İşte birim birim son fiyatlar

Altın fiyatlarında yeni günün alış-satış tablosu netleşti. Yurt içinde gram altın 6.145 TL seviyelerinde alıcı bulurken küresel piyasalarda ons altın 4.442 dolar bandında işlem görüyor. İşte 8 Ocak 2026 itibarıyla piyasada son fiyatlar...

Altın fiyatlarında yeni işlem gününe ait alış ve satış rakamları belli oldu. İç piyasada gram altın 6.145 TL seviyelerinde işlem görürken uluslararası piyasalarda ons altın 4.442 dolar aralığında fiyatlanıyor. 8 Ocak 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. İşte güncel alış-satış tablosu...

BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?

Ürün Alış Satış
Gram altın 6.114,36 6.115,17
22 Ayar Bilezik 5.742,96 5.789,81
Altın (ONS) 4.420,95 4.421,49
Altın ($/kg) 141.349,00 141.368,00
Altın (Euro/kg) 165.526,00 165.548,00
Cumhuriyet Altını 40.920,00 41.276,00
Yarım Altın 20.523,00 20.717,00
Çeyrek Altın 10.261,00 10.359,00
Reşat Altını 40.952,47 41.308,95
Kulplu Reşat Altını 40.954,69 41.311,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.726,77 5.995,88
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.463,48 4.464,07
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.465,40 4.616,13
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 101.674,10 103.293,55
Kapalı Çarşı Beşli Altın 205.890,04 209.894,52
Gremse Altın 101.674,10 103.993,19
Ata Altın 41.940,56 42.996,57
Tam Altın 40.669,64 41.470,07
Külçe Altın ($) 146.600,00 146.700,00
Has Altın 6.083,79 6.084,59
Hamit Altın 40.952,47 41.308,95

