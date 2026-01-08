Altın fiyatlarında yeni işlem gününe ait alış ve satış rakamları belli oldu. İç piyasada gram altın 6.145 TL seviyelerinde işlem görürken uluslararası piyasalarda ons altın 4.442 dolar aralığında fiyatlanıyor. 8 Ocak 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. İşte güncel alış-satış tablosu...

BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?

Ürün Alış Satış Gram altın 6.114,36 6.115,17 22 Ayar Bilezik 5.742,96 5.789,81 Altın (ONS) 4.420,95 4.421,49 Altın ($/kg) 141.349,00 141.368,00 Altın (Euro/kg) 165.526,00 165.548,00 Cumhuriyet Altını 40.920,00 41.276,00 Yarım Altın 20.523,00 20.717,00 Çeyrek Altın 10.261,00 10.359,00 Reşat Altını 40.952,47 41.308,95 Kulplu Reşat Altını 40.954,69 41.311,20 22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.726,77 5.995,88 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.463,48 4.464,07 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.465,40 4.616,13 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 101.674,10 103.293,55 Kapalı Çarşı Beşli Altın 205.890,04 209.894,52 Gremse Altın 101.674,10 103.993,19 Ata Altın 41.940,56 42.996,57 Tam Altın 40.669,64 41.470,07 Külçe Altın ($) 146.600,00 146.700,00 Has Altın 6.083,79 6.084,59 Hamit Altın 40.952,47 41.308,95