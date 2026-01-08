Altında yeni tablo 8 Ocak 2026: Gram 6 bin bandında! İşte birim birim son fiyatlar
Altın fiyatlarında yeni günün alış-satış tablosu netleşti. Yurt içinde gram altın 6.145 TL seviyelerinde alıcı bulurken küresel piyasalarda ons altın 4.442 dolar bandında işlem görüyor. İşte 8 Ocak 2026 itibarıyla piyasada son fiyatlar...
BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?
|Ürün
|Alış
|Satış
|Gram altın
|6.114,36
|6.115,17
|22 Ayar Bilezik
|5.742,96
|5.789,81
|Altın (ONS)
|4.420,95
|4.421,49
|Altın ($/kg)
|141.349,00
|141.368,00
|Altın (Euro/kg)
|165.526,00
|165.548,00
|Cumhuriyet Altını
|40.920,00
|41.276,00
|Yarım Altın
|20.523,00
|20.717,00
|Çeyrek Altın
|10.261,00
|10.359,00
|Reşat Altını
|40.952,47
|41.308,95
|Kulplu Reşat Altını
|40.954,69
|41.311,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.726,77
|5.995,88
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.463,48
|4.464,07
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.465,40
|4.616,13
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|101.674,10
|103.293,55
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|205.890,04
|209.894,52
|Gremse Altın
|101.674,10
|103.993,19
|Ata Altın
|41.940,56
|42.996,57
|Tam Altın
|40.669,64
|41.470,07
|Külçe Altın ($)
|146.600,00
|146.700,00
|Has Altın
|6.083,79
|6.084,59
|Hamit Altın
|40.952,47
|41.308,95