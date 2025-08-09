PODCAST CANLI YAYIN
İmzayı attı | Wilfred Ndidi Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester’dan transfer ettiği Nijeryalı yıldızla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ndidi için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği de duyuruldu.

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin 8 milyon Euro karşılığında 3+1 yıllığına transfer edildiğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir" denildi.

Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'a transferiyle Siyah-Beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, Siyah-Beyazlı formayı terletmişti. Başkan Serdal Adalı ile birlikte objektiflere poz veren yıldız futbolcunun fiziki anlamda çok iyi durumda olduğu ve Teknik Direktör Solskjaer'in hemen Ndidi'ye forma vereceği belirlendi.

BÜYÜK GÜÇ KATACAK
Nijeryalı yıldız Wilfred Ndidi takımın orta alandaki problemlerini çözecek.

