İmzayı attı | Wilfred Ndidi Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin 8 milyon Euro karşılığında 3+1 yıllığına transfer edildiğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir" denildi.

Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'a transferiyle Siyah-Beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, Siyah-Beyazlı formayı terletmişti. Başkan Serdal Adalı ile birlikte objektiflere poz veren yıldız futbolcunun fiziki anlamda çok iyi durumda olduğu ve Teknik Direktör Solskjaer'in hemen Ndidi'ye forma vereceği belirlendi.



BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Nijeryalı yıldız Wilfred Ndidi takımın orta alandaki problemlerini çözecek.