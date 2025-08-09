En-Nesyri’ye West Ham talip

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Sarı-Lacivertliler'in yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'yi transfer listesine aldı.

Haberde, Londra temsilcisinin Faslı forvet için Fenerbahçe'ye tam 40 milyon Euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.