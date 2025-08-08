Süper Lig’in perdesini son şampiyon açıyor!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu, 67 günlük aranın ardından bugün start alacak. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 1 Haziran'da tamamlanan 2024-25 sezonunun ardından Süper Lig'de 68. sezonun perdesi, Gaziantep ile Galatasaray arasında oynanacak maçla Gaziantep'te açılacak. Türkiye'nin 11 ilinden 18 takım, yaklaşık 9 ay 9 gün (283 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk "büyük" karşılaşması, 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Ligde ilk İstanbul derbisi ise 8. haftada G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ligin 11. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe ile G.Saray-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 16. haftasında ise Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2025-26 sezonu 8 Ağustos'ta başlayıp 17 Mayıs 2026'da tamamlanacak.



ŞAMPİYON SAHNE ALIYOR

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, bugün saat 21.30'da Gaziantep'te ilk hafta maçına çıkıyor. Cimbom, Gaziantep deplasmanında kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.