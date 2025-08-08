SON DAKİKA
Süper Lig'in perdesini son şampiyon açıyor!

Süper Lig’de yeni sezon 67 günlük aranın ardından bugün start alıyor. Yıldızlarla dolu Süper Lig’de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı bizleri bekliyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu, 67 günlük aranın ardından bugün start alacak. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 1 Haziran'da tamamlanan 2024-25 sezonunun ardından Süper Lig'de 68. sezonun perdesi, Gaziantep ile Galatasaray arasında oynanacak maçla Gaziantep'te açılacak. Türkiye'nin 11 ilinden 18 takım, yaklaşık 9 ay 9 gün (283 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk "büyük" karşılaşması, 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Ligde ilk İstanbul derbisi ise 8. haftada G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ligin 11. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe ile G.Saray-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 16. haftasında ise Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2025-26 sezonu 8 Ağustos'ta başlayıp 17 Mayıs 2026'da tamamlanacak.


ŞAMPİYON SAHNE ALIYOR
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, bugün saat 21.30'da Gaziantep'te ilk hafta maçına çıkıyor. Cimbom, Gaziantep deplasmanında kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

