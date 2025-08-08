Kerem için hazırlıklar başladı

SON DAKİKA
F.Bahçe, Kerem’i alarak hem oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmak hem de Galatasaray camiasından gelecek olası tepkilere karşı hazırlıklı olmak istiyor. Transfer gerçekleşir gerçekleşmez Kerem Aktürkoğlu’nun çocukluk yıllarına ait Fenerbahçe formalı eski fotoğrafları kullanılarak transfer duyurusunda bulunulacak

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya yakın. Sarı-Lacivertliler, Portekiz temsilcisi Benfica'ya 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon Euro bonus önerisinde bulundu. Teklif sonrası gözler Benfica'nın kararına çevrilirken, Fenerbahçe cephesi oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Kerem'in Fenerbahçe ile yıllık 4.5 milyon Euro maaş karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Öte yandan Sarı-Lacivertli yönetim, bu flaş transferi duyurmak için dikkat çekici bir yönteme hazırlanıyor. 26 yaşındaki milli futbolcunun çocukluk dönemine ait, Fenerbahçe formasıyla çekilmiş eski fotoğrafları, transferin duyurusunda kullanılacak. Küçüklüğünden bu yana Fenerbahçeli olduğu bilinen Kerem'in de bu sunum fikrini bizzat istediği ifade edildi. Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecini hızlandırarak hem oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmak hem de Galatasaray cephesinden gelebilecek olası tepkilere karşı önlem almak istiyor.

