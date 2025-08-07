Arda Güler ve Kenan Yıldız Avrupa’da manşetlerden inmiyor!

Milli Takımımız'ın yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, manşetleri süslemeye devam ediyor. İspanyol AS gazetesi milli futbolcu Arda'yı manşetine taşıdı. 'Yeni Arda Güler' başlığıyla çıkan gazete, yıldız futbolcunun Real Madrid'e transfer olduktan sonra 10 kilo kas kütlesi kazandığını yazdı.



TAM BİR PROFESYONEL

Milli oyuncunun bu değişimindeki en büyük etkenin; bir kondisyoner, bir fizyoterapist ve bir aşçıyla birlikte yaşıyor olması olduğu belirtildi. 2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 24 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Güler, Madrid ekibiyle 61 maçta forma giydi.



KICKBOKS HAYALİ

İtalyan Tuttosport ise Kenan Yıldız'ı manşet yaptı. Tuttosport, Yıldız'ın zirveye uzanan yolculuğunu manşetine taşıdı. "Tekmeler, yumruklar ve Yıldız" manşetiyle verilen haberde Yıldız'ın Almanya'da doğup büyüdüğü kasabada nasıl bir hayat sürdüğü tek tek anlatıldı. Milli oyuncumuzun, kickboks hayalinden, duvara top sektirerek başlayan futbol serüvenine uzanan hikayesine yer verildi.