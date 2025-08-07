PODCAST CANLI YAYIN
Arda Güler ve Kenan Yıldız Avrupa'da manşetlerden inmiyor!

AS, Arda Güler için “Yeni Arda Güler” başlığını attı ve 10 kilo kas kütlesi kazandığını yazdı. Tuttusport ise Kenan Yıldız ile ilgili olarak “Tekmeler, yumruklar ve Yıldız” manşetiyle hayat hikayesini sayfalarına taşıdı

Milli Takımımız'ın yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, manşetleri süslemeye devam ediyor. İspanyol AS gazetesi milli futbolcu Arda'yı manşetine taşıdı. 'Yeni Arda Güler' başlığıyla çıkan gazete, yıldız futbolcunun Real Madrid'e transfer olduktan sonra 10 kilo kas kütlesi kazandığını yazdı.

TAM BİR PROFESYONEL
Milli oyuncunun bu değişimindeki en büyük etkenin; bir kondisyoner, bir fizyoterapist ve bir aşçıyla birlikte yaşıyor olması olduğu belirtildi. 2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 24 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Güler, Madrid ekibiyle 61 maçta forma giydi.

KICKBOKS HAYALİ
İtalyan Tuttosport ise Kenan Yıldız'ı manşet yaptı. Tuttosport, Yıldız'ın zirveye uzanan yolculuğunu manşetine taşıdı. "Tekmeler, yumruklar ve Yıldız" manşetiyle verilen haberde Yıldız'ın Almanya'da doğup büyüdüğü kasabada nasıl bir hayat sürdüğü tek tek anlatıldı. Milli oyuncumuzun, kickboks hayalinden, duvara top sektirerek başlayan futbol serüvenine uzanan hikayesine yer verildi.

