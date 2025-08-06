Partey kefaletle serbest bırakıldı

Ünlü futbolcu Thomas Partey, tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, davada adı geçen kadınlarla iletişime geçmesini yasaklarken, futbolcunun adres değişikliği yapması ve yurt dışı seyahatlerini polise bildirmesi zorunluluğu getirdi. Öte yandan, Partey'in kariyerinde yeni bir sayfa açarak İspanyol ekibi Villarreal ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Futbolcunun yasal süreci devam ederken, profesyonel hayatında da önemli adımlar atması dikkat çekti.

Ganalı yıldız futbolcunun davası görüldü. Yasal süreç devam ediyor. Partey, Villarreal ile anlaşma çok yakın.