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Kerem çubuklu formayı giymek için gemileri yaktı! Lizbon'da transfer pazarlığı devam ediyor

F.Bahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Benfica’nın inadını kırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu’nun 25 milyon euroda direten Portekizli yöneticilere “F.Bahçe’ye gitmek istiyorum. Bana kolaylık gösterin” dediği öğrenildi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Kerem çubuklu formayı giymek için gemileri yaktı! Lizbon’da transfer pazarlığı devam ediyor

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Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir numaralı maddesi Kerem Aktürkoğlu... Milli futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Benfica ile pazarlıklarını sürdürüyor. Önceki gün Lizbon'a giden futbol direktörü Devin Özek dün de Portekiz kulübünü ikna için büyük çaba harcadı.

EŞLEŞMEDEN DOLAYI RAHATSIZ
Benfica Başkanı Rui Costa'nın 25 milyon euroluk talebinde indirime gitmediği ve olası Fenerbahçe eşleşmesinden dolayı da satışa sıcak bakmadığı belirtiliyor. Pazarlıkların devam etmesi nedeniyle transferi Feyenoord maçlarına yetiştiremeyen sarı-lacivertlilerin buna rağmen aynı ısrarla masada oturmaya devam ettiği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un Devin Özek'e, "Kerem'i bitirmeden dönme" dediği de iddia ediliyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Kerem'in Benficalı yöneticilerle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

ORKUN KÖKÇÜ SÜRECİNİN BENZERİ
Yıldız futbolcunun transferinde kolaylık istediği ve "F.Bahçe'de oynamak istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi. Kısa bir süre önce Beşiktaş'la çok benzer bir süreç yaşayan ve Orkun Kökçü'nün gidişine izin veren Benfica'nın bu kez de benzer bir karar alabilecegi gelen bilgiler arasında

NICE'E KARŞI YOK!
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Nice ile karşılaşacak olan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Bruno Lage ayak bileğindeki ağrı nedeniyle idmana çıkmayan milli futbolcuyu kadroya almadı.

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