Kanser ve iki kazayı yendi: Omurgasında platinle yarışan Mustafa Var Mısın Yok Musun stüdyosunda duygusal anlar yaşattı

Temas etmekten ve yere düşen eşyaları almaktan hoşlanmadığını belirten Mustafa, yere düşen bir şey için "Yere düşen yerindir" dediğini anlattı. Telefonunun bir AVM'de yere düşmesinin ardından yaşadıklarını da paylaşan yarışmacı, telefonu yerden aldıktan sonra sabunlu suyla temizlediğini ve cihazın bozulduğunu söyledi.

"Pandemi benim doğal yaşam ortamım oldu" diyen Mustafa, salgından önce de bu şekilde yaşadığını ifade etti. Kirli bir şey tuttuğunda eldiven kullandığını anlatan yarışmacı, sürekli el yıkamanın ellerinde egzamaya yol açtığını da söyledi.

Esra Erol, Mustafa'nın temas sevmemesine rağmen stüdyoda geldiği günden beri hiç olmadığı kadar öpüldüğünü söyleyerek bu durumun onun için bir imtihan olduğunu belirtti. Murat ise esprileriyle Mustafa'yı yeniden öpmeye çalışınca stüdyoda kahkahalar yükseldi.

850 BİN TL'LİK KARAR Mustafa'nın hedefi başlangıçta 5 milyon TL'ydi. Ancak 2 milyon TL'nin de kendisi için yeterli olacağını söyledi. 34 bin TL ile başladığı yarışmada önce 440 bin TL'lik teklifi gören Mustafa, 6. turda banka teklifinin 850 bin TL'ye yükselmesiyle büyük bir kararın eşiğine geldi.