Millî helikopter GÖKBEY’de geri sayım! İlk uçuş ekibi eğitimleri tamamlandı: Envanter tarihi belli oldu
Millî havacılıkta tarihî bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen, 948 km menzile sahip olan GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı. GÖKBEY, Ekim 2026'da envantere alınacak.
Türkiye, savunma sanayinde yerlileşme atağının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda millî havacılıkta tarihî bir adım daha atıldı.
Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve millî genel maksat helikopteri T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı.
GÖKLERDEN GELEN GÜÇ
GÖKBEY, bir helikopter olmanın ötesinde "Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adım" olarak görülüyor.
Millî Savunma Bakanlığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı: "Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkânlarımız milletten!"
ZORLU KOŞULLARDA GÖREV
En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen T-625 GÖKBEY, millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi.
ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen millî kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.
Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından dolayı taşıma, VIP, kargo, hava ambulansı, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebiliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2024 tarihinde TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde GÖKBEY'in teslim törenine katılmış, tören sonrası GÖKBEY'e imzasını atarak TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazmıştı.
GÖKBEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GÖKBEY; 5 saatten fazla havada kalabiliyor, 948 km menzili var. 15,87 metre uzunluğundaki GÖKBEY, 6 bin 50 kg azami kalkış ağırlığına sahip.
|Özellik
|Değer
|Mürettebat
|2
|Yolcu kapasitesi
|12 kişi
|Ana rotor çapı
|13,20 metre
|Motorlar
|2× LHTEC CTS800-4AT; 1.024 kW / 1.373 shp (her motor)
|Standart yakıt tankı
|1.020 kilogram
|Harici yakıt tankı
|280 kilogram
|Bagaj hacmi
|1,1 metreküp
2010'DA KARARLAŞTIRILDI
Türkiye genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı.
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