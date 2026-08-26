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Millî helikopter GÖKBEY’de geri sayım! İlk uçuş ekibi eğitimleri tamamlandı: Envanter tarihi belli oldu

Millî havacılıkta tarihî bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen, 948 km menzile sahip olan GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı. GÖKBEY, Ekim 2026'da envantere alınacak.

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Millî helikopter GÖKBEY’de geri sayım! İlk uçuş ekibi eğitimleri tamamlandı: Envanter tarihi belli oldu

Türkiye, savunma sanayinde yerlileşme atağının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda millî havacılıkta tarihî bir adım daha atıldı.

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve millî genel maksat helikopteri T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı.

GÖKLERDEN GELEN GÜÇ

GÖKBEY, bir helikopter olmanın ötesinde "Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adım" olarak görülüyor.

Millî Savunma Bakanlığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı: "Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkânlarımız milletten!"

GÖKBEY (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)GÖKBEY (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

ZORLU KOŞULLARDA GÖREV

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen T-625 GÖKBEY, millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi.

ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen millî kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.

Millî kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.Millî kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.

Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından dolayı taşıma, VIP, kargo, hava ambulansı, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebiliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2024 tarihinde TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde GÖKBEY'in teslim törenine katılmış, tören sonrası GÖKBEY'e imzasını atarak TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazmıştı.

GÖKBEY, millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi.GÖKBEY, millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi.

GÖKBEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖKBEY; 5 saatten fazla havada kalabiliyor, 948 km menzili var. 15,87 metre uzunluğundaki GÖKBEY, 6 bin 50 kg azami kalkış ağırlığına sahip.

ÖzellikDeğer
Mürettebat2
Yolcu kapasitesi12 kişi
Ana rotor çapı13,20 metre
Motorlar2× LHTEC CTS800-4AT; 1.024 kW / 1.373 shp (her motor)
Standart yakıt tankı1.020 kilogram
Harici yakıt tankı280 kilogram
Bagaj hacmi1,1 metreküp

2010'DA KARARLAŞTIRILDI

Türkiye genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı.

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Millî helikopter GÖKBEY’de geri sayım! İlk uçuş ekibi eğitimleri tamamlandı: Envanter tarihi belli oldu-5 Millî helikopter GÖKBEY’de geri sayım! İlk uçuş ekibi eğitimleri tamamlandı: Envanter tarihi belli oldu-6 Millî helikopter GÖKBEY’de geri sayım! İlk uçuş ekibi eğitimleri tamamlandı: Envanter tarihi belli oldu-7

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