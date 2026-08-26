Millî helikopter GÖKBEY’de geri sayım! İlk uçuş ekibi eğitimleri tamamlandı: Envanter tarihi belli oldu

Millî Savunma Bakanlığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı: "Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkânlarımız milletten!"

GÖKBEY, bir helikopter olmanın ötesinde "Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adım" olarak görülüyor.

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve millî genel maksat helikopteri T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Türkiye, savunma sanayinde yerlileşme atağının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda millî havacılıkta tarihî bir adım daha atıldı.

GÖKBEY (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

ZORLU KOŞULLARDA GÖREV

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen T-625 GÖKBEY, millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi.

ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen millî kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.