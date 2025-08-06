Kartal’dan genç stoper harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için yeni bir ismi gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen genç stoper Rav van den Berg ile ilgileniyor.



21 yaşındaki Hollandalı savunmacı, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. 2023 yılında PEC Zwolle'den Middlesbrough'a transfer olan Van den Berg, kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Genç yaşına rağmen fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve soğukkanlı oyun tarzıyla öne çıkan Van den Berg, 1.91 boyunda.