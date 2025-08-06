Fenerbahçe 17 senelik Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyor

Artık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe bu akşam çok kritik ve zorlu bir maça çıkacak.



Sarı-Lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'la Rotterdam'da karşılaşacak. De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe avantajlı bir skor alarak önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak rövanşta turu geçmeyi hedefliyor. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Anderson Talisca dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Feyenoord'un başında bir dönem çubuklu formayı giyen Robin Van Persie yer alacak.