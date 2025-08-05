Osimhen iner inmez oynamak istiyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in İstanbul'a ilk geldiğinde Okan Buruk'a söylediklerine TAKVİM ulaştı. Nijeryalı yıldızın, imza atmak için İstanbul'a geldikten sonra Okan Buruk'a, "Ne zaman oynayacağım hocam" dedi. Antrenman eksiği olan ve fiziksel anlamda hazır durumda olmayan Nijeryalı golcünün her şeye rağmen Gaziantep ile oynanacak Süper Lig maçında kadroda olması bekleniyor. Victor Osimhen'in 2. haftada oynanacak olan Karagümrük maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor

Victor Osimhen'in Süper Lig'in ilk maçında kadroda olması bekleniyor.