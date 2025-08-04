Avrupa’da Play-Off turu kuraları bugün çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off turu kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde Avrupa kupalarında mücadele edecek F.Bahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. F.Bahçe'yi ilgilendiren Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00'te, Samsunspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Beşiktaş ve Başakşehir'i ilgilendiren Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te gerçekleştirilecek.