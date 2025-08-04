Papara Park yeni sezona hazır!

Geçtiğimiz sezon özellikle ses sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için Papara Park'ta başlatılan yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yeni sezonda taraftarlara daha etkileyici bir atmosfer sunmak amacıyla tribün çevresine entegre edilen ışıklandırma sistemi test edilmeye başlandı. Bu sistemin, saha aydınlatmasından bağımsız olarak görsel şovlara imkân tanıması ve maç içindeki heyecanı artırması hedefleniyor. Stadyumda yalnızca görsel değil, işitsel altyapı da elden geçirilip yenilendi.