Lazio Szymanski’ye kancayı taktı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından transfer kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. İtalyan temsilcisinin, Sarı-Lacivertliler'in yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin durumunu sorduğu öğrenildi.



Karşılaşma sonrası Lazio cephesinin Szymanski için nabız yokladığı, ancak Fenerbahçe'nin bu ilgiye olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Sarı-Lacivertli kulübün yetkililerinin, "Polonyalı yıldızı satmak istemiyoruz" diyerek transfer teklifine kapıyı kapattığı ifade edildi. 26 yaşındaki Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılının yazına kadar devam ediyor. Yeni sezonda takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Polonyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Kanarya teknik heyeti ve yönetimi, Szymanski'yi kadroda tutmakta kararlı görünüyor. Öte yandan Lazio'nun Sarı-Lacivertliler'e yeni bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Polonyalı yıldız yeni sezonda gösterdiği performans ile çok dikkat çekiyor.