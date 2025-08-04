Aslan’dan altyapı harekatı

Galatasaray altyapı hamlelerini büyük bir hızla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, futbol akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı. Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde yönetici Fatih Demircan ve Futbol Akademisi İdari Yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu.



Galatasaray'ın altyapıya transferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.