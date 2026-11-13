NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü: Kilit müttefik vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumundan Rusya-Ukrayna savaşına, Avrupa'nın savunma kapasitesinden hibrit tehditlere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Rutte, İttifakın karşı karşıya olduğu güvenlik risklerine dikkat çekti.

Türkiye'nin NATO açısından taşıdığı önemi özellikle vurgulayan Rutte, Avrupa'nın en büyük ordularından ve savunma sanayisi altyapılarından birine sahip olan Türkiye'nin, diğer 31 müttefik tarafından büyük saygı gördüğünü ifade etti.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ GÜCÜNE ÖVGÜ

Orta Doğu'da artan gerilimler ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüne ilişkin soruyu yanıtlayan Rutte, Ankara'nın İttifak açısından vazgeçilmez bir konumda bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin NATO'nun kuruluş döneminden kısa süre sonra İttifaka katıldığını hatırlatan Rutte, ülkenin askeri gücü ve savunma sanayisindeki kapasitesinin müttefikler açısından taşıdığı önemin altını çizdi.

Rutte, "Türkiye, açıkça NATO'nun kilit müttefiklerinden biri. Neredeyse en başından beri İttifak'ın parçası. Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip. Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi altyapılarından birine sahip. Dolayısıyla Türkiye, her açıdan kilit bir müttefik ve diğer 31 müttefik tarafından büyük saygı görüyor." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİNDE TÜRKİYE DETAYI

Rutte, Ukrayna'ya sağlanması planlanan güvenlik garantilerinde NATO'nun nasıl bir rol üstleneceğine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Avrupa ülkeleri ile ABD'nin ocak ayında Paris'te gerçekleştirdiği toplantıyı hatırlatan Rutte, söz konusu görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin çerçevesi konusunda önemli bir uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Toplantıyı "çok başarılı" olarak nitelendiren Rutte, oluşturulan güvenlik düzenlemelerinde Türkiye ile birlikte Avrupa'nın diğer kilit ülkelerinin de görev üstlenmesinin öngörüldüğünü aktardı.

ABD'nin de bu mekanizmaya açık bir destek güvencesi sağlayacağını belirten Rutte, hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ancak uygulama için savaşın sona ermesine yönelik somut bir gelişmeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Rutte, "Bütün bunlar esas itibarıyla tamamlandı, hazır. Ancak şimdi elbette bir barış anlaşmasına ya da en azından ateşkese ihtiyacımız var. Herkesin başarmak için bu kadar yoğun çalıştığı şey de bu." dedi.

NATO'DAN RUSYA VE MÜTTEFİKLERİNE İLİŞKİN UYARI

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, Rusya'nın diğer ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin NATO açısından ciddi bir güvenlik meselesi oluşturduğunu savundu.

Rutte, "Bütün bu ülkeler aynı tehditle karşı karşıya. Rusya'dan kaynaklanan tehditler, aynı zamanda Rusya'nın İran, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerle birlikte çalışmasından kaynaklanan tehditler." ifadelerini kullandı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde bu tehditlere karşı atılabilecek adımların ele alınacağını belirten NATO Genel Sekreteri, güvenliğin güçlendirilmesinde mali kaynakların belirleyici rol oynadığına dikkat çekti.

SAVUNMAYA 250 MİLYAR DOLARLIK EK HARCAMA

NATO müttefiklerinin savunma alanındaki yatırımlarına değinen Rutte, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın 2025 ve 2026 yıllarında toplam 250 milyar dolarlık ilave savunma harcaması gerçekleştirdiğini açıkladı.

Söz konusu harcamaların önemli bir ilerleme olduğunu belirten Rutte, mevcut yatırımların artan güvenlik tehditlerini karşılamak için yeterli olmadığını ifade etti.

Savunma bütçelerindeki artışın üretim kapasitesiyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, özellikle silah sistemleri ve askeri teçhizat üretiminin hızlandırılmasını istedi.

Rutte, "Kendimizi korumak için daha fazla silah sistemine, daha fazla teçhizata ihtiyacımız var. Bu alanda çok şey yapılıyor ancak burada da daha fazlasının yapılması gerekiyor." diye konuştu.

UKRAYNA'NIN MÜZAKERE MASASINDAKİ GÜCÜNE VURGU

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarında Kiev'e verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, Ukrayna'nın hem sahada hem de diplomatik müzakerelerde güçlü bir konumda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın Ukrayna'ya önemli katkılar sağladığını belirten Rutte, ABD'nin de maliyeti Avrupalı müttefikler ve Kanada tarafından karşılanan kritik askeri yardımları göndermeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın kış koşullarında karşılaşabileceği zorluklara işaret eden Rutte, müttefiklerin desteğini artırması gerektiğini vurguladı.

Rutte, "Ancak Ukrayna'nın kışı atlatabilmesini ve Rusya ile müzakerelerde mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak için burada da hep birlikte daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

PATRİOT SEVKİYATLARINA İLİŞKİN BELİRSİZLİĞE YANIT

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderme konusundaki siyasi iradesine ilişkin soru işaretleri bulunduğu yönündeki iddialar da Rutte'ye soruldu.

NATO Genel Sekreteri, ABD menşeli askeri teçhizatın Ukrayna'ya ulaştırılmasını kapsayan PURL programında sevkiyatların kesintiye uğramadığını belirtti.

Rutte, "PURL olarak adlandırılan bu program kapsamındaki tüm teslimatların, yani Ukrayna'ya giden Amerikan teçhizatının sevkiyatının, hava savunması dahil devam ettiğini söyleyebilirim. Olumlu olan bu." ifadelerini kullandı.

Sevkiyatların Patriot hava savunma sistemlerini de içerip içermediği sorusuna ise Rutte, "Patriotlar dahil." yanıtını verdi.

ABU DABİ SONRASI DİPLOMASİDE ORTAK TUTUM

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'daki temaslarının ardından Dublin'e gelerek akşam gerçekleştirilecek toplantıya katılacaklarının belirtilmesi üzerine müzakere sürecini değerlendirdi.

Avrupa'nın barış görüşmelerinde doğrudan masada yer almasının gerekip gerekmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Rutte, Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmelerin ABD, Avrupa ve Ukrayna arasında önemli bir görüş birliği ortaya koyduğunu söyledi.

Rutte, "Öncelikle Abu Dabi'den çıkan son derece olumlu haberin, ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın büyük ölçüde uyum içinde, aynı pozisyonda olması olduğunu kabul edelim." dedi.

ABD'li müzakerecilerin Moskova'da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Rutte, Washington yönetiminin olumlu sonuç alınması için çaba gösterdiğini belirtti.

Ancak müzakerelerin geleceğinde belirleyici tarafın Rusya olduğunu savunan Rutte, "Ancak bu aşamada bu, büyük ölçüde Rusya'ya bağlı." ifadesini kullandı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE GÖZLER MOSKOVA'DA

Abu Dabi'deki temaslara katılan NATO yetkililerinin, Rusya'nın barış konusunda bu kez ciddi bir yaklaşım sergilediğine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşıp ulaşmadığı da Rutte'ye soruldu.

Rusya'nın müzakere sürecindeki tutumuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Rutte, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Rutte, "Umarım bu sonuç elde edilir. Artık her şey Rusların işbirliği yapmaya istekli olup olmadığına bağlı. Bu nedenle dün hakkında yorum yapmam pek anlamlı değil. Şimdi bugündeyiz, bu akşam işin nereye vardığını görelim." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'DA HİBRİT SALDIRILARA KARŞI ALARM

NATO Genel Sekreteri, Avrupa'da artan siber saldırılar ve kundaklama olayları gibi hibrit tehditlere de değindi.

Bu tür tehditlerin yalnızca askeri önlemlerle engellenemeyeceğine dikkat çeken Rutte, devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörün ve toplumun bütün kesimlerinin güvenlik süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

"Şu anda Avrupa'nın her yerinde bu hibrit saldırıları görüyorsunuz." diyen Rutte, zirvede hükümetlerin, sanayi kuruluşlarının ve toplumların bu saldırılara karşı dayanıklılığını artıracak yöntemlerin de değerlendirileceğini aktardı.

PORTEKİZ VE İSPANYA TARTIŞMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

Rutte'nin Rusya kaynaklı güvenlik tehditlerinin Portekiz ve İspanya'da uzak bir tehlike olarak algılanabileceği yönündeki önceki açıklamaları da basın toplantısında gündeme geldi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu ifadeleri "üzüntü verici" olarak nitelendirmesinin ardından kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Rutte, iki ülkeyi eleştirmediğini savundu.

Rutte, "Portekiz veya İspanya'ya yönelik bir eleştirim yok. Çünkü tam da yapmamız gerekeni yapıyorlar. Savunma harcamalarını ve savunma sanayisi üretimini artırıyorlar." dedi.

Açıklamalarının yalnızca Portekiz ve İspanya'yı hedef almadığını belirten Rutte, Avrupa genelinde bazı vatandaşların Rusya tehdidini doğu kanadındaki ülkelere kıyasla daha uzak gördüğünü ifade etti.

Özellikle Estonya ve Polonya gibi ülkelerin tehdit algısı ile Avrupa'nın diğer bölgelerindeki değerlendirmelerin farklılaşabildiğine dikkat çeken Rutte, Rusya'nın füze kapasitesinin bu ayrımı büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savundu.

Rutte, "Söylediğim tek şey, Rusya'nın bu en yeni füzelerinin Dublin'e, Amsterdam'a, Madrid'e veya İtalya'ya, Roma'ya ulaşmasının, Tallin'e ya da Vilnius'a ulaşmasından 5 dakika daha uzun sürdüğü." diye konuştu.

Portekiz Başbakanı ile görüşerek sözlerine açıklık getirip getirmeyeceği sorusuna ise "Açıklamam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

PORTEKİZ'DEN RUTTE'YE SERT TEPKİ

Rutte'nin açıklamaları, Portekiz yönetiminin tepkisine neden olmuştu.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından bir gün önce yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri'nin Ukrayna'ya destek veren ülkelerin tutumunu göz ardı etmemesi gerektiği vurgulanmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın yanında kararlı biçimde duran ve Rusya'nın oluşturduğu tehdidi bütünüyle anlayan ülkeleri ve hükümetleri göz ardı etmemesi gerektiğini bilmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Portekiz'in ve Portekiz halkının uluslararası krizlerde hangi tarafta durduğu konusunda hiçbir zaman tereddüt yaşamadığı belirtilen açıklamada, "NATO Genel Sekreteri'nin böylesine ciddi bir konuda bu kadar gelişigüzel konuşması üzüntü vericidir." değerlendirmesi yapılmıştı.

RUS FÜZELERİ ÜZERİNDEN BEŞ DAKİKA UYARISI

Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklamalar, Rutte'nin daha önce bir televizyon kanalına verdiği röportajda gündeme gelmişti.

NATO Genel Sekreteri, röportajında Rusya tehdidinin bazı Avrupa ülkelerinde yeterince ciddiye alınmadığını savunmuştu.

Rusya kaynaklı güvenlik risklerini "uzak" olarak değerlendiren ve bu tehdidin "esas olarak Polonya'yı ilgilendirdiğini" düşünen İspanyol ve Portekizli muhataplarına zaman zaman uyarılarda bulunduğunu anlatan Rutte, "Rusya'nın en yeni füzelerinin Lizbon'a ulaşması, Varşova'ya ulaşmasından yalnızca 5 dakika daha uzun sürüyor." ifadelerini kullandığını söylemişti.

Rutte'nin açıklamaları, Rusya tehdidinin Avrupa'nın tamamı için geçerli olup olmadığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Portekiz yönetimi NATO Genel Sekreteri'nin kullandığı dile yönelik eleştirisini sürdürmüştü.

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