Aslan kaleci avına çıktı! 4 isim hedefte

Cuma günü Gaziantep deplasmanında ligin ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci belirsizliği devam ediyor. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında çok yoğun bir şekilde kaleci aramaya başlayan sarı-kırmızılılar henüz hedefe ulaşamadı.



CITY İNERSE BU İŞ BİTER!

Yönetimin bu hafta transfere son noktayı koymak istediği ve bu nedenle girişimlere hız verildiği öğrenildi. Uzun süredir listenin ilk sırasında yer alan Ederson için Manchester City ile pazarlıklar menajer George Gardi aracılığıyla devam ediyor. İngiliz kulübünün 10 milyon Euro'nun üzerindeki talebi aşağıya çekilirse bu transferin bitirilmesi hedefleniyor. Ancak yönetim alternatif isimlerini de belirlemiş durumda. PSG'de Lucas Chevalier'in gelmesi durumunda 3. kaleci durumuna düşecek olan Matvey Safonov menajerler aracılığıyla önerilmişti. Rus file bekçisi ile ilgili henüz resmi bir girişim yapılmadı.



HAREKETLİ HAFTA OLACAK

Olympiakos formasını giyen Konsantinos Tzolakis ve Antwerp'den Senne Lammens de Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların ayrıca ismi basında yer almamış bir isimle daha dirsek temasında olduğu gelen bilgiler arasında