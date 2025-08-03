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Cimbom Lazio’ya takıldı! Hazırlık maçında gollü beraberlik

Galatasaray İtalyan ekibi Lazio ile oynadığı hazırlık maçından gollü beraberlikle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar’ın gollerini Torreira (2) attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Cimbom Lazio’ya takıldı! Hazırlık maçında gollü beraberlik

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Galatasaray RAMS Park'ta oynadığı hazırlık maçında İtalya'nın güçlü ekibi Lazio'yla 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar 10'da Torreira'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

33'te Cancelliler'in yaptığı kafa vuruşunda Davinson'a çarpan top Günay'ı yanıltarak ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu. 45+1'de Zaccagni'nin vuruşunda top ağlara gitti. Bu golle Lazio devreyi 2-1 önde kapatan taraf oldu. 75'te sahneye bir kez daha çıkan Torreira skora 2-2'lik denge getirdi. 82'de Die, Arda ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. 85'te Galatasaray galibiyete çok yaklaştı. Ahmed'in kale sahası içinde yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası sonucu değiştirmeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

GALATASARAY İLK KEZ KAZANAMADI
Hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1, Cagliari'yi 3-1 ve Strasbourg'u 3-1'lik skorlarla geçen Galatasaray ilk kez özel bir maçtan galibiyet çıkaramadı.

Sarı-Kırmızılılar'da Osimhen ve Icardi gibi golcüler oynamamasına rağmen Lucas Torreira attığı 2 golle onları aratmadı. Bu arada yeni transfer Leroy Sane ilk kez ilk 11'de forma giyerken başarılı bir görüntü sergiledi.

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