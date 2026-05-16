100 milyarlık kara para zincirinde üç aşamalı sistem: Suç gelirleri e-pin, oyun kodu ve dijital ürün ödemesi adı altında aklandı
Adana merkezli 21 ili kapsayan yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi ortaya çıkarıldı. Savcılık dosyasına göre suç gelirlerinin üç aşamalı sistemle aklandığı değerlendirildi. Gelirlerin önce dijital ürün ve “e-pin” ödemesi görüntüsüyle sisteme sokulduğu, ardından farklı hesaplar arasında dolaştırılarak katmanlandırıldığı, son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara çevrilerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim dosyaya girdi. İşte tüm detaylar...
- Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve kara para operasyonunda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi tespit edildi.
- Operasyonda yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alınırken, hesaplarında örgüt bağlantılı yapılarla toplam 51 milyon TL'yi aşan para trafiği belirlendi.
- Suç gelirlerinin e-pin, oyun kodu ve dijital ürün ödemesi görüntüsü altında finansal sisteme sokularak aklandığı değerlendirildi.
- Soruşturmada holding yöneticisi Ayşe ile birlikte bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adı geçti.
- 200 şüphelinin hedef alındığı soruşturmada yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.
Savcılık dosyasına göre suç gelirlerinin, "e-pin", "oyun kodu", "dijital ürün" ve "elektronik hizmet" ödemesi görüntüsü altında finansal sisteme sokularak aklandığı değerlendirildi.
E-PİN NEDİR?
E-pin, dijital platformlarda ödeme ve bakiye yükleme işlemleri için kullanılan şifreli elektronik kod sistemidir. Kullanıcılar, oyun sitelerine doğrudan banka ya da kart bilgisi girmek yerine tek kullanımlık dijital kodlarla güvenli işlem yapabilir. Steam Cüzdan Kodu, PUBG Mobile UC, Valorant VP ve LoL RP gibi oyun içi dijital para birimleri e-pin sistemiyle yüklenebilir. Satın alınan kod, ilgili platformun "Kod Kullan" veya "Redeem" bölümüne girildiğinde bakiye otomatik olarak hesaba tanımlanır.
RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA GÖZALTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 200 şüpheli hedef alınırken, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre örgüt, yasadışı bahis sitelerine yatırılan paraları doğrudan bahis ödemesi gibi göstermemek için özel bir yöntem kullandı.
Vatandaşların gerçekleştirdiği işlemler banka kayıtlarına "e-pin", "oyun kodu", "dijital hizmet" ve "elektronik ürün bedeli" şeklinde yansıtılırken, savcılık bu yöntemle yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü verilmeye çalışıldığını değerlendirdi.
OYUN KODU NEDİR?
"Oyun kodu", dijital platformlarda oyun, ek paket (DLC), oyun içi sanal para veya aboneliklerin hesaba tanımlanmasını sağlayan harf ve rakamlardan oluşan dijital erişim anahtarıdır. Kullanıcılar bu kodlar sayesinde kredi kartı bilgilerini paylaşmadan güvenli şekilde alışveriş yapabilirken, aynı zamanda dijital hediye gönderimi de gerçekleştirebilir.
FİNANSAL SİSTEM ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşlarına ait kayıtlar, sanal POS işlemleri ve kripto para transferlerini mercek altına alan savcılık, söz konusu yapının yalnızca yasadışı bahis organizasyonu olmadığını, aynı zamanda suç gelirlerini finansal sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir kara para ağı şeklinde faaliyet yürüttüğünü değerlendirdi.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre para trafiği önce sanal POS sistemleri üzerinden finansal sisteme dahil edildi, ardından paravan şirketler ve üçüncü kişilere ait hesaplar arasında transfer edilerek katmanlandırıldı.
Son aşamada ise suç gelirlerinin kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Savcılık değerlendirmelerine göre örgütün kullandığı şirketler, görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanlarında faaliyet yürütüyordu.
Ancak şirketlerin banka hesap hareketleriyle ticari hacimleri arasında dikkat çekici uyumsuzluk bulunduğu belirtilirken, bu yapıların gerçek ticari faaliyet yerine kara para dolaşımında kullanıldığı şüphesi üzerinde duruldu.
FARKLI SUÇ GELİRLERİ AYNI AĞDA ERİTİLDİ
Soruşturma dosyasında yasa dışı bahis suçlamalarının yanı sıra "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları da yer aldı. Savcılığın değerlendirmesine göre aynı finansal ödeme sistemi, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların transferi ve tahsilatında da kullanıldı.
Böylece farklı suçlardan sağlanan paraların aynı finansal ağ içerisinde dolaştırılarak eritildiği değerlendirildi.
Dosyada yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait hesaplarda da örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildiği belirtildi.
PARA HAREKETLERİ NASIL GİZLENDİ?
Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında holding yöneticisi olduğu belirtilen Ayşe isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adının geçtiği kaydedildi.
İddiaya göre bu kişiler; sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesi süreçlerinde kritik rol üstlendi.
Savcılığın değerlendirmesine göre sistem; yasadışı bahis ağları, dolandırıcılık gelirleri, elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS sistemleri, paravan şirketler, kuyumcular, döviz büroları ve kripto platformlarından oluşan çok katmanlı bir suç zinciri şeklinde faaliyet gösterdi.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşlarına ait veriler, sanal POS işlemleri ve kripto para transferleri üzerinde yapılan incelemelerde, yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin çok aşamalı bir yapı üzerinden aklandığı değerlendirmesi yapıldı.
BAHİS GELİRİNE "DİJİTAL ÜRÜN" KILIFI
Soruşturma dosyasına göre yapı; elektronik ödeme kuruluşları, paravan şirketler, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık platformlarını birlikte kullanan profesyonel bir finans ağı olarak değerlendirildi.
İddiaya göre suçtan elde edilen gelirler doğrudan örgüt yöneticilerinin hesaplarına aktarılmadı; üçüncü kişiler adına açılan hesaplar, ödeme sistemleri ve paravan şirketler üzerinden dolaştırılarak kaynağının gizlenmesi amaçlandı.
Dosyada yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketine dikkat çekildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilere "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.
Savcılık dosyasındaki iddiaya göre kurulan sistemde bahis ödemeleri doğrudan görünmeyecek şekilde özel bir yöntem uygulandı. Vatandaşların yaptığı para transferleri banka kayıtlarına "e-pin", "oyun kodu", "dijital ürün", "elektronik hizmet" ve "yazılım ödemesi" şeklinde yansıtıldı.
Böylece bahis gelirlerinin sıradan ticari işlem görüntüsü altında sisteme sokulduğu öne sürüldü. İddiaya göre örgüt, yasadışı bahis sitelerine ödeme altyapısı sağlamak için dijital ürün satışı yaptığı izlenimi veren paravan şirketler üzerinden sanal POS temin etti. Kullanıcıların yatırdığı paraların önce bu şirket hesaplarına aktarıldığı, ardından farklı hesaplar arasında dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı
KARA PARA TRAFİĞİNİN ÜÇ AŞAMALI SİSTEMİ
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre kara para trafiği üç aşamalı bir yöntemle yürütüldü.
İlk aşamada yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin, "e-pin" ve dijital ürün satışı görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği belirtildi.
Böylece para hareketlerinin ilk etapta yasal ticari ödeme gibi gösterildiği değerlendirildi.
İkinci aşamada ise "katmanlandırma" yöntemi uygulandı. İddiaya göre para; farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları, şirket hesapları ve üçüncü kişilere ait hesaplar arasında sürekli transfer edilerek dolaştırıldı.
Bu yöntemle para trafiğinin izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre son aşamada ise suç gelirlerinin bir bölümünün kripto varlıklara, dövize ve altına çevrildiği, bir kısmıyla da taşınır ve taşınmaz mallar satın alındığı değerlendirildi.
Savcılık, bu yöntemle suç gelirinin kaynağıyla bağının koparılmasının hedeflendiğini belirtti.
RASİM OZAN KÜTAHYALI HESAPLARI İNCELEMEDE
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Rasim Ozan Kütahyalı adına kayıtlı hesaplarda, örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para hareketi tespit edildi.
İncelemelerde, 2022-2024 yılları arasında örgüt bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplardan Kütahyalı'nın hesaplarına yaklaşık 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu, aynı yapı ile bağlantılı hesaplara ise 1 milyon 472 bin 582,12 TL para çıkışı gerçekleştirildiği belirlendi.
Bu para hareketlerinin örgütün korumalı hesap sistemiyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
HESAPLARDA DÖNGÜSEL PARA HAREKETİ
Dosyadaki tespitlere göre Kütahyalı'nın hesabının yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirlendi.
Hesaptan, katmanlandırma amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,74 milyon TL giriş gerçekleştiği kaydedildi.
Savcılık, karşılıklı ve döngüsel para transferlerinin hesabın örgütün para dolaşım sisteminde aktif bir geçiş noktası olarak kullanıldığı yönünde kuvvetli şüphe oluşturduğunu değerlendirdi.
Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşlarına ilişkin analizlerde, 2022-2024 yılları arasında altı farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344,75 TL para girişi olduğu tespit edildi.
Savcılık, farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı para girişleri yapılması, korumalı hesaplarla bağlantılı transferlerin bulunması, hesaptan katmanlandırma hesaplarına yüksek miktarda para aktarılması ve aynı hesaplardan tekrar para girişi gerçekleşmesini, suç gelirlerinin dolaştırılması ve kaynağından uzaklaştırılması sürecine ilişkin kuvvetli şüphe olarak değerlendirdi.
HOLDİNG YÖNETİCİSİ AYŞE DE DOSYADA
Soruşturma dosyasında holding yöneticisi olduğu belirtilen Ayşe isimli şüphelinin, finansal sistem ve şirket yapılanmaları içerisinde aktif rol aldığı iddiasına yer verildi.
Dosyada ayrıca bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adının geçtiği belirtildi.
Savcılık değerlendirmesine göre bu kişilerin; ödeme altyapısının sağlanması, para transferlerinin devam ettirilmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesi süreçlerinde işlev üstlendikleri değerlendirildi.
SUÇ GELİRİNİN İZİ BÖYLE KAYBETTİRİLDİ
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirler, ilk aşamada dijital ürün satışı görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildi. Ardından para trafiğinin çok sayıda hesap ve şirket arasında dolaştırılarak katmanlandırıldığı öne sürüldü.
Son aşamada ise gelirlerin kripto para, döviz, altın ve çeşitli mal varlıklarına dönüştürülerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi. Savcılık, soruşturmada adı geçen kişilerin de bu çok katmanlı yapının farklı aşamalarında rol aldığı iddiası üzerinde duruyor.