100 milyarlık kara para zincirinde üç aşamalı sistem: Suç gelirleri e-pin, oyun kodu ve dijital ürün ödemesi adı altında aklandı

FARKLI SUÇ GELİRLERİ AYNI AĞDA ERİTİLDİ Soruşturma dosyasında yasa dışı bahis suçlamalarının yanı sıra "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları da yer aldı. Savcılığın değerlendirmesine göre aynı finansal ödeme sistemi, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların transferi ve tahsilatında da kullanıldı. Böylece farklı suçlardan sağlanan paraların aynı finansal ağ içerisinde dolaştırılarak eritildiği değerlendirildi. Dosyada yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait hesaplarda da örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildiği belirtildi.

PARA HAREKETLERİ NASIL GİZLENDİ?



Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında holding yöneticisi olduğu belirtilen Ayşe isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adının geçtiği kaydedildi. İddiaya göre bu kişiler; sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesi süreçlerinde kritik rol üstlendi. Savcılığın değerlendirmesine göre sistem; yasadışı bahis ağları, dolandırıcılık gelirleri, elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS sistemleri, paravan şirketler, kuyumcular, döviz büroları ve kripto platformlarından oluşan çok katmanlı bir suç zinciri şeklinde faaliyet gösterdi. MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşlarına ait veriler, sanal POS işlemleri ve kripto para transferleri üzerinde yapılan incelemelerde, yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin çok aşamalı bir yapı üzerinden aklandığı değerlendirmesi yapıldı.

BAHİS GELİRİNE "DİJİTAL ÜRÜN" KILIFI

Soruşturma dosyasına göre yapı; elektronik ödeme kuruluşları, paravan şirketler, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık platformlarını birlikte kullanan profesyonel bir finans ağı olarak değerlendirildi. İddiaya göre suçtan elde edilen gelirler doğrudan örgüt yöneticilerinin hesaplarına aktarılmadı; üçüncü kişiler adına açılan hesaplar, ödeme sistemleri ve paravan şirketler üzerinden dolaştırılarak kaynağının gizlenmesi amaçlandı. Dosyada yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketine dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. Savcılık dosyasındaki iddiaya göre kurulan sistemde bahis ödemeleri doğrudan görünmeyecek şekilde özel bir yöntem uygulandı. Vatandaşların yaptığı para transferleri banka kayıtlarına "e-pin", "oyun kodu", "dijital ürün", "elektronik hizmet" ve "yazılım ödemesi" şeklinde yansıtıldı. Böylece bahis gelirlerinin sıradan ticari işlem görüntüsü altında sisteme sokulduğu öne sürüldü. İddiaya göre örgüt, yasadışı bahis sitelerine ödeme altyapısı sağlamak için dijital ürün satışı yaptığı izlenimi veren paravan şirketler üzerinden sanal POS temin etti. Kullanıcıların yatırdığı paraların önce bu şirket hesaplarına aktarıldığı, ardından farklı hesaplar arasında dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı

KARA PARA TRAFİĞİNİN ÜÇ AŞAMALI SİSTEMİ Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre kara para trafiği üç aşamalı bir yöntemle yürütüldü. İlk aşamada yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin, "e-pin" ve dijital ürün satışı görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği belirtildi. Böylece para hareketlerinin ilk etapta yasal ticari ödeme gibi gösterildiği değerlendirildi. İkinci aşamada ise "katmanlandırma" yöntemi uygulandı. İddiaya göre para; farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları, şirket hesapları ve üçüncü kişilere ait hesaplar arasında sürekli transfer edilerek dolaştırıldı. Bu yöntemle para trafiğinin izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına göre son aşamada ise suç gelirlerinin bir bölümünün kripto varlıklara, dövize ve altına çevrildiği, bir kısmıyla da taşınır ve taşınmaz mallar satın alındığı değerlendirildi. Savcılık, bu yöntemle suç gelirinin kaynağıyla bağının koparılmasının hedeflendiğini belirtti. RASİM OZAN KÜTAHYALI HESAPLARI İNCELEMEDE Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Rasim Ozan Kütahyalı adına kayıtlı hesaplarda, örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para hareketi tespit edildi. İncelemelerde, 2022-2024 yılları arasında örgüt bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplardan Kütahyalı'nın hesaplarına yaklaşık 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu, aynı yapı ile bağlantılı hesaplara ise 1 milyon 472 bin 582,12 TL para çıkışı gerçekleştirildiği belirlendi. Bu para hareketlerinin örgütün korumalı hesap sistemiyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.