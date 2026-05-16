Yapay zeka yarışında Çin ABD'yi yakaladı: DeepSeek alarmı
Çin, yapay zeka yarışında ABD ile farkı hızla kapatıyor. DeepSeek detayı Washington’da alarm zillerini çaldırırken, Trump yönetimi aynı anda çip krizi, iç yasa savaşı ve Avrupa’nın baskısıyla mücadele ediyor.
- ABD'nin yapay zeka liderliği Çin'in hızlı ilerlemesi nedeniyle tehdit altında, Çin'in DeepSeek V4 Pro modeli ABD'nin sekiz ay gerisinde bulunuyor.
- ABD yapay zeka alanında Çin ile teknoloji yarışı, federal-eyalet yasa gerilimi ve Avrupa'nın düzenlemeleri olmak üzere üç cepheli mücadele veriyor.
- Demokrat Senatör Chris Coons ve Cumhuriyetçi Senatör Jim Banks, Çin'in NVIDIA'nın gelişmiş çiplerine erişimine karşı çıkıyor.
- OpenAI ve Anthropic, Illinois'te gündeme gelen SB 315 sayılı yasa tasarısını destekleyerek eyaletler arası tek bir federal yapay zeka standardı oluşturulmasını savunuyor.
- Pennsylvania Üniversitesi anketine göre Amerikalıların yalnızca yüzde 17'si yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda ABD üzerinde olumlu etki yaratacağına inanıyor.
ABD'nin yapay zeka alanındaki küresel liderliği, Çin'in hızlı yükselişiyle en kritik sınavlarından birini veriyor.
Axios'un haberine göre Washington, Pekin ile teknoloji yarışının yanı sıra ABD içindeki federal-eyalet yasa gerilimi ve Avrupa'nın yapay zeka düzenlemeleri nedeniyle üç cepheli bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı.
ÇİN FARKI KAPATIYOR
ABD'de yapay zeka alarmının merkezinde Çin'in teknoloji hamleleri yer aldı.
Haberde, Çin'in önde gelen yapay zeka modellerinden DeepSeek V4 Pro'nun, ABD'nin bu alandaki başarısının yalnızca sekiz ay gerisinde olduğu belirtildi.
Bu veri, Washington'da Çin'in yapay zeka yarışında beklenenden hızlı ilerlediği yorumlarına neden oldu.
WASHINGTON'DA ÜÇ CEPHELİ MÜCADELE
Axios'a göre ABD'nin yapay zeka liderliğini belirleyecek üç kritik başlık öne çıktı.
Bunlardan ilki, Çin ile en gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirme yarışı oldu. İkinci başlıkta, ABD'de federal yönetim ile eyaletler arasındaki yapay zeka yasaları gerilimi yer aldı. Üçüncü cephede ise Avrupa'nın teknoloji devlerini sınırlayan yapay zeka politikaları bulundu.
Haberde, bu üç dinamiğin ABD'nin gelişmiş yapay zeka alanında dünyaya liderlik edip edemeyeceğini belirleyeceği vurgulandı.
Yapay zeka rekabeti, Başkan Donald Trump'ın bu hafta Çin ile yapacağı zirve öncesinde Washington'ın en hassas gündemlerinden biri haline gelmişti
Axios'un aktardığına göre, ABD'li yetkililer Çin ile yapay zeka güvenliği konusunda iletişim kurulmasının önemini kabul ediyor. Ancak aynı zamanda Pekin'in hangi ileri teknolojilere erişebileceği konusunda Washington'da ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor.
Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin'in yapay zeka güvenliği konusunda bir tür protokol oluşturabileceğini söyledi. Bessent, bunun ABD'nin halen teknolojide lider konumda bulunması sayesinde mümkün olduğunu belirtti.
ÇİP KRİZİ BÜYÜYOR
ABD'de tartışmanın en kritik başlıklarından biri, Çin'in gelişmiş çiplere erişimi oldu.
Demokrat Senatör Chris Coons, Çin'in NVIDIA'nın en gelişmiş çiplerine erişimine izin verilmesine karşı çıktı.
Cumhuriyetçi Senatör Jim Banks ise yönetim yetkililerine gönderdiği mektupta, yapay zeka politikasını "özellikle zor bir alan" olarak nitelendirdi. Banks, bu alanın hem Çin'e karşı yapay zeka yarışını kazanmayı hem de kritik güvenlik sorunlarıyla başa çıkmayı gerektirdiğini ifade etti.
ANTHROPIC'TEN SERT ÇIKIŞ
Anthropic, ABD'nin yapay zeka liderliğini koruması için daha sıkı ihracat kontrolleri uygulanması gerektiğini savundu.
Şirket, Çin Komünist Partisi'nin fikri mülkiyet hırsızlığına karşı da önlem alınması çağrısı yaptı.
Bu çıkış, ABD'de teknoloji güvenliği ile küresel rekabet arasındaki gerilimin daha da artacağını gösterdi.
ABD İÇİNDE YASA SAVAŞI
Washington'ın karşı karşıya olduğu tek kriz Çin değil.
ABD'de önde gelen yapay zeka şirketleri, eyaletler arasında farklılaşan düzenlemelerin sektörü yavaşlatacağını savunuyor. Şirketler, bu nedenle tek bir federal yapay zeka standardı oluşturulması için baskı yapıyor.
Ancak Axios'a göre, eyalet düzeyindeki yapay zeka güvenlik yasaları birbirine benzemeye başladıkça, büyük laboratuvarlar "fiili ulusal standart" fikrine daha sıcak bakmaya başladı.
OPENAI VE ANTHROPIC'TEN ILLINOIS HAMLESİ
OpenAI ve Anthropic, Illinois'te gündeme gelen SB 315 sayılı yasa tasarısını desteklediklerini açıkladı.
Tasarı, Kaliforniya ve New York'taki benzer düzenlemeler gibi yapay zeka laboratuvarlarından güvenlik raporları talep edilmesini öngörüyor.
OpenAI'nin küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Chris Lehane, büyük eyaletlerin bu konuda aynı çizgiye gelmesi halinde fiilen ulusal bir standart oluşacağını söyledi.
SEÇMEN DESTEĞİ ZAYIF KALDI
Yapay zeka şirketleri Washington'da etkisini artırmaya çalışırken, kamuoyunda tablo aynı ölçüde güçlü değil.
Pennsylvania Üniversitesi'nin yeni anketine göre Amerikalıların yalnızca yüzde 17'si, yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda ABD üzerinde olumlu etki yaratacağına inanıyor.
Bu sonuç, yapay zeka şirketlerinin "ilerleme" olarak sunduğu teknolojik hamlelerin, seçmenlerin kaygılarıyla çatıştığını ortaya koydu.
AVRUPA CEPHESİ: ABD ŞİRKETLERİNE KURAL BASKISI
ABD merkezli teknoloji devleri için bir diğer baskı alanı Avrupa oldu.
Axios'a göre Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Yasası, Dijital Pazarlar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemeleri, Amerikan teknoloji şirketlerinin Avrupa pazarındaki hareket alanını daraltıyor.
AB'nin kuralları ve para cezaları, ABD'li teknoloji devleri için önemli bir engel olarak öne çıkıyor.
AVRUPA GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI
Ancak Avrupa da gelişmiş yapay zeka modellerine erişim konusunda ABD şirketlerine ihtiyaç duyuyor.
Haberde, Avrupa'nın hem yapay zeka girişimleri için cazip bir merkez olmak hem de Anthropic'in Mythos'u dahil en gelişmiş modellere erişmek istediği belirtildi.
Bu nedenle Avrupa'nın bazı yapay zeka kurallarını yumuşatmak ve ertelemek zorunda kaldığı ifade edildi. Bu durum kısa vadede ABD teknoloji şirketlerinin lehine bir tablo oluşturdu.
KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİNİN MERKEZİNE YERLEŞTİ
Axios'un analizine göre yapay zekadaki ilerleme, her zaman jeopolitik dengelerle ya da seçmenlerin beklentileriyle uyumlu ilerlemiyor.
ABD için temel mesele artık yalnızca Çin'i geride bırakmak değil. Washington aynı anda güvenlik risklerini yönetmek, çip ihracatını kontrol etmek, ülke içindeki yasa karmaşasını çözmek, Avrupa'nın düzenlemeleriyle başa çıkmak ve kamuoyunu ikna etmek zorunda.
Bu nedenle ABD-Çin yapay zeka savaşı, teknoloji rekabetinin ötesine geçerek küresel güç mücadelesinin en kritik cephelerinden biri haline geldi.