Yapay zeka yarışında Çin ABD'yi yakaladı: DeepSeek alarmı

Yapay zeka rekabeti, Başkan Donald Trump'ın bu hafta Çin ile yapacağı zirve öncesinde Washington'ın en hassas gündemlerinden biri haline gelmişti Axios'un aktardığına göre, ABD'li yetkililer Çin ile yapay zeka güvenliği konusunda iletişim kurulmasının önemini kabul ediyor. Ancak aynı zamanda Pekin'in hangi ileri teknolojilere erişebileceği konusunda Washington'da ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin'in yapay zeka güvenliği konusunda bir tür protokol oluşturabileceğini söyledi. Bessent, bunun ABD'nin halen teknolojide lider konumda bulunması sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

ÇİP KRİZİ BÜYÜYOR ABD'de tartışmanın en kritik başlıklarından biri, Çin'in gelişmiş çiplere erişimi oldu. Demokrat Senatör Chris Coons, Çin'in NVIDIA'nın en gelişmiş çiplerine erişimine izin verilmesine karşı çıktı. Cumhuriyetçi Senatör Jim Banks ise yönetim yetkililerine gönderdiği mektupta, yapay zeka politikasını "özellikle zor bir alan" olarak nitelendirdi. Banks, bu alanın hem Çin'e karşı yapay zeka yarışını kazanmayı hem de kritik güvenlik sorunlarıyla başa çıkmayı gerektirdiğini ifade etti.

ANTHROPIC'TEN SERT ÇIKIŞ Anthropic, ABD'nin yapay zeka liderliğini koruması için daha sıkı ihracat kontrolleri uygulanması gerektiğini savundu. Şirket, Çin Komünist Partisi'nin fikri mülkiyet hırsızlığına karşı da önlem alınması çağrısı yaptı. Bu çıkış, ABD'de teknoloji güvenliği ile küresel rekabet arasındaki gerilimin daha da artacağını gösterdi.

ABD İÇİNDE YASA SAVAŞI Washington'ın karşı karşıya olduğu tek kriz Çin değil. ABD'de önde gelen yapay zeka şirketleri, eyaletler arasında farklılaşan düzenlemelerin sektörü yavaşlatacağını savunuyor. Şirketler, bu nedenle tek bir federal yapay zeka standardı oluşturulması için baskı yapıyor. Ancak Axios'a göre, eyalet düzeyindeki yapay zeka güvenlik yasaları birbirine benzemeye başladıkça, büyük laboratuvarlar "fiili ulusal standart" fikrine daha sıcak bakmaya başladı.