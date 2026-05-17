Hem soydular hem susturdular! Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun | Mağdur işçilere "polise gitmeyin" mobbingi!
İstanbul Kartal Belediyesi dolandırıcılık ve suistimal skandalıyla çalkalandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan bir kadın personelin, hedef seçtiği mesai arkadaşlarının saf duygularını ve bilgisizliğini kullanarak mobil bankacılık hesaplarını boşalttığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı S.K.Y., okuma-yazması zayıf işçilere hesaplarına yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldığını söyleyerek mobil bankacılık şifrelerini alıp 50 milyon TL'den fazla para çaldığı iddia edildi.
- Şüpheli kadın personel, işçilere parayı geri göndermedikleri takdirde işten çıkarılacakları tehdidinde bulunarak polise ya da savcılığa gitmemelerini istedi.
- Kartal Belediyesi yetkilileri, şüpheli personelin bir süre önce kansere yakalandığını iddia ederek tüm alacaklarının ödenmesini talep ettiğini ve ailesinin mağdurların paralarını ödemeye başladığını açıkladı.
- AK Parti grubu, olayda işçilerin hesaplarına normal hakedişlerinden fazla mesai ücreti yatırılması nedeniyle zimmete geçirme suçu da bulunduğunu belirtti.
- Belediye disiplin kurulunun toplanacağı açıklanırken şüpheli S.K.Y.'ye ulaşılamadığı öğrenildi.
İddiaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve işçilerin fazla mesai tutanaklarını düzenlemekle görevli olan S.K.Y., dış temizlikte görev yapan, okuma-yazması zayıf ve internet bankacılığını kullanmayı bilmeyen işçileri gözüne kestirdi. Kurbanlarını arayarak "Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Bu parayı acilen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor, aksi takdirde işten çıkarılacaksınız" dedi. Panikle yanına gelen işçilerin telefon ve mobil bankacılık şifrelerini alarak hesaplardaki tüm parayı kendi hesabına aktardı. Kadının bu yöntemle mesai arkadaşları üzerinden 50 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.
ÖNCE KREDİ ÇEKTİRDİ
S.K.Y., samimiyet kurduğu çok sayıda mesai arkadaşından yüksek miktarlarda borç aldığı da öğrenildi. Dolandırıldıklarını anlayan işçiler belediye yönetimine bildirse de polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde kendilerine mobbing uyguladığını öne sürdü.
BELEDİYE, KADIN PERSONELE ULAŞAMIYOR
Olayı doğrulayan Kartal Belediyesi yetkilileri, "Söz konusu vahim olaya adı karışan personelimiz, bir süre önce de kansere yakalandığını iddia ederek belediyedeki tüm alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmişti. Aldığımız duyumlara göre şahsın ailesi, olayda mağdur olan işçilerin paralarını ödemeye başlamış. Ancak ortada çok ciddi bir suç iddiası ve suistimal var. Disiplin kurulumuz toplanarak gereğini eksiksiz bir şekilde yapacaktır" şeklinde açıklama yaptı.
ZİMMET SUÇU VAR
Şüpheli S.K.Y.'ye ulaşılamazken, AK Parti grubu ise; olayın sadece dolandırıcılık konusu olmadığını kamu zararının da olduğunu belirtti. AK Parti grubu, "Ortada sokakları temizleyen arkadaşlarımızın hesaplarına hakedişlerinden daha fazla mesai adı altında para yatırılma durumu var. Bu para kamu parası. İşçiler de zaten kadın personele gerçekten normal maaşlarından daha fazla para geldikleri için inanıyor. Burada kamunun parasını zimmete geçirme suçu da var. Bu olay sıradan bir belediye disiplin mekanizması işletilerek üstü kapatılacak bir konu değil" ifadelerine yer verildi.
Haber: Barış Savaş
ÖNCE KREDİ ÇEKTİRDİ
S.K.Y., samimiyet kurduğu çok sayıda mesai arkadaşından yüksek miktarlarda borç aldığı da öğrenildi. Dolandırıldıklarını anlayan işçiler belediye yönetimine bildirse de polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde kendilerine mobbing uyguladığını öne sürdü.
BELEDİYE, KADIN PERSONELE ULAŞAMIYOR
Olayı doğrulayan Kartal Belediyesi yetkilileri, "Söz konusu vahim olaya adı karışan personelimiz, bir süre önce de kansere yakalandığını iddia ederek belediyedeki tüm alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmişti. Aldığımız duyumlara göre şahsın ailesi, olayda mağdur olan işçilerin paralarını ödemeye başlamış. Ancak ortada çok ciddi bir suç iddiası ve suistimal var. Disiplin kurulumuz toplanarak gereğini eksiksiz bir şekilde yapacaktır" şeklinde açıklama yaptı.
ZİMMET SUÇU VAR
Şüpheli S.K.Y.'ye ulaşılamazken, AK Parti grubu ise; olayın sadece dolandırıcılık konusu olmadığını kamu zararının da olduğunu belirtti. AK Parti grubu, "Ortada sokakları temizleyen arkadaşlarımızın hesaplarına hakedişlerinden daha fazla mesai adı altında para yatırılma durumu var. Bu para kamu parası. İşçiler de zaten kadın personele gerçekten normal maaşlarından daha fazla para geldikleri için inanıyor. Burada kamunun parasını zimmete geçirme suçu da var. Bu olay sıradan bir belediye disiplin mekanizması işletilerek üstü kapatılacak bir konu değil" ifadelerine yer verildi.
Haber: Barış Savaş
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel