Rüşvet, bahis ve kara para sarmalı çözüldü | Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesinde "borç" kılıfı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun'un bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.

Kütahyalı'nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında 35 milyon lira girdiği, hesabından 37 milyon lira transfer yaptığı belirlendi. Kütahyalı ilk ifadesinde para hareketliliğine ilişkin, "Alacağıma karşılık gönderilen paralar" savunmasını yaptı.

Operasyonda 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat şüpheli olarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken, 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engellendi.

Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen dev operasyonda düğmeye basıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. "ONLAR BORÇ PARASI" Operasyonun en çok konuşulan isimlerinden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Suç örgütüyle herhangi bağlantısı bulunmadığını savunan Kütahyalı, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok." dedi.

"İYİYİZ BABA" Sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütahyalı, "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz." ifadelerini kullandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları ve teknik takipler sonucu çökertilen organize suç örgütünün, banka yöneticileri ve emniyet personeliyle işbirliği yaparak devasa bir finansal aklama ağı kurduğu belirlendi. (Haberin fotoğrafları AA, DHA ve İHA'dan alınmıştır)