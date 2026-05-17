Rüşvet, bahis ve kara para sarmalı çözüldü | Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesinde "borç" kılıfı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154’ü adliyeye sevk edildi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun’un bulunduğu şüphelilerin, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği yürüttüğü tespit edildi. Kütahyalı’nın hesabına giren 35 milyon liralık tutar dikkat çekerken, şüpheli gazeteci emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek paranın borç karşılığı geldiğini savundu. Kütahyalı'nın ifadesinde, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği öğrenildi.
Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen dev operasyonda düğmeye basıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
"ONLAR BORÇ PARASI"
Operasyonun en çok konuşulan isimlerinden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.
Suç örgütüyle herhangi bağlantısı bulunmadığını savunan Kütahyalı, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok." dedi.
"İYİYİZ BABA"
Sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütahyalı, "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
HESAPLARDA 35+15 MİLYONLUK TRAFİK
Savcılık dosyasında Kütahyalı'nın banka hesaplarının sadece para alan pasif bir yapıdan ibaret olmadığı belirlendi. İncelemelerde, Kütahyalı'nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen farklı hesaplara yaklaşık 37 milyon 700 bin lira transfer yapıldığı saptandı.
Aynı yapı içerisindeki hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15 milyon 700 bin lira girdiği kaydedildi.
Elektronik para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022 ile 2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira girdiği tespit edildi.
100 MİLYAR LİRA VE 2 MİLYAR DOLARLIK AKLAMA AĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik takip, dijital materyal ve kripto varlık analizleri sonucunda örgütün devasa bir finansal suç organizasyonu kurduğu saptandı. İncelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları ortaya çıktı.
BANKACILAR VE POLİSLER KISKAÇTA
Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın şüpheliler arasında yer aldığı bildirildi. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde aktif rol aldıkları belirlendi.
Bu yöneticilerin şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdikleri öğrenildi. Öte yandan bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkındaki yakalama ve arama kararlarını rüşvet karşılığında sorgulayarak operasyonel süreçlere dair bilgi sızdırdıkları tespit edildi.
MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüpheliden 161'i yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ataması yapılarak el koyma tedbiri uygulandı.
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanılan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engellendi.
Firari 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.