Erdoğan ve Tokayev huzurunda imzalandı: Kazakistan'a iki yeni şehir hastanesi!
Başkan Erdoğan’ın “Hayalim ve sevdam” dediği şehir hastaneleri modeli Kazakistan’a taşınıyor. Türkistan ve Petropavlovsk kentlerinde iki şehir hastanesi için 600 milyon $’lık anlaşma yapıldı
Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında, Türkistan ve Petropavlovsk'ta, toplam 1385 yatak kapasiteli iki şehir hastanesi için 600 milyon dolarlık finansman anlaşmasına varıldı.
Başkan Erdoğan'ın ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in huzurunda, YDA Group ve Samruk-Kazyna Anonim Şirketi ile 760 yatak kapasiteli Türkistan Şehir Hastanesi ve 625 yataklı Petropavlovsk Şehir Hastanesi projeleri için 600 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı.
YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan kamu-özel ortaklığı projelerinde sahip oldukları bilgi birikimlerini Kazakistan'a aktarma fırsatı bulduklarını söyledi. Almatı Finans Merkezi'nde Bank Turan Alem ve Kazkommertsbank Genel Merkez binaları ile Kazakistan Milli Müzesi'nin inşası da Türk firma tarafından yapılıyor.
Başkan Erdoğan'ın "Hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında Türkiye'de 27 şehir hastanesi açıldı, 12'sinin de yapımı devam etmekte.