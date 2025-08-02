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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!

Dursun Özbek, “İki büyük transfer Galatasaray’ımızı Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedefinin adımlarından biridir” diye konuştu. Dursun başkan, “Bugün birlikte hayal kurduğumuz tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Şimdi Galatasaray için daha büyük hayaller kurmak için birlikte yürümenin tam zamanı” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ağustos 2025
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten çarpıcı açıklamalar!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da katılımıyla RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Arkadaşlarımla bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçok kişiye imkansız gibi görünüyor. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, Sarı-Kırmızıya gönül verenler, bizim bu hayalimize ortak oldu. İşte bu destek ve inançla hayalimiz büyüyerek en önemli hedefimiz haline geldi.

Karşınızda bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmanın mutluluğu ve gururuyla bulunuyorum. Önce Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in 10 numarası görülmemiş bir şekilde daha sezon yeni sona ermişken tamamlandı. Sonra da Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i dün itibarıyla sonuçlandırdık. Bu transferler sadece bir rakam transferi değildir. G.Saray'ımızı Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedefinin adımlarından biridir" dedi.

Başkan Özbek, "Bugün birlikte hayal kurduğumuz tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, bize cesaret ve güç verdiniz. Şimdi Galatasaray için daha büyük hayaller kurmak için birlikte yürümenin tam zamanı" diye konuştu.

OSIMHEN'İ FENER İSTEDİ
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen'e Türkiye'den başka bir takımın da teklif yaptığını belirterek "Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Osimhen'e teklifi, Muslera'ya veda yemeğinde yaptık. O gün yaptığım teklifi 1 lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık" diye konuştu.

İSTEDİĞİMİZ HER OYUNCUYU ALIRIZ
Abdullah Kavukcu, "Taraftarın isteklerini yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi taraftarımızın da bize güç vermesini istiyoruz. Çok daha güçlü adımlar atmamız için kurumsal şirketlerden de destek bekliyoruz. İstediğimiz futbolcuyu alırız. Bunun örneğini Osimhen'de gösterdik" şeklinde konuştu.

ALBAYRAK 2000 TANE ALACAKTIR
Dünkü basın toplantısında güldüren bir diyalog yaşandı. "Abdurrahim Albayrak, 200 tane Osimhen kutusu aldı" Abdullah Kavukcu: "1000 yapalım. Siz ona bir rakam söylemiştiniz tesiste" Dursun Özbek: "Abdurrahim Albayrak, çok iyi Galatasaraylı ama ifade ettiğiniz rakamın gerçek olmadığını düşünüyorum. Osimhen kutusundan 200 değil 2000 tane alacaktır"

OSIMHEN VE SANE İÇİN İMZA TÖRENİ
Galatasaray bugün oynanacak Lazio maçı öncesi Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ve Alman yıldızı Leroy Sane için imza töreni düzenleyecek. Lazio maçıyla birlikte gerçekleştirilecek imza töreni sayesinde Galatasaray, bilet ve GS Store satışlarından toplamda yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

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