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Hedef 20. kupa 26. şampiyonluk | Okan Buruk'tan Göztepe galibiyetinin ardından gelecek sezonla ilgili mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü şans verdiği oyuncuların görevlerini en iyi şekilde yaptığını söyledi. Başarılı hoca, “Yeni sezonda hedef 20. kupa 26. şampiyonluk” ifadesini kullandı. Okan Buruk Mertens’in gidecek olmasıyla ilgisi olarak, “Ondan ayrılmak zor olacak. Çok iyi hizmetler yaptı. Muslera için de aynı şeyleri düşünüyorum” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025
Hedef 20. kupa 26. şampiyonluk | Okan Buruk’tan Göztepe galibiyetinin ardından gelecek sezonla ilgili mesaj

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı hoca 90 puanın üzerine çıktıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Göztepe önünde oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç değil. Hava da çok sıcaktı. Oyuncularım çok iyi niyetliydi. Göztepe'ye karşı oynamak kolay değil. Bize karşı iyi bir baskı kurdular. Bazen baskı altında top kayıpları yaptık. Ama maçın genelinde çok iyiydik. Önemli ve güzel bir galibiyet aldık" dedi.

Buruk Mertens'in gidecek olmasıyla ilgili olarak da "Mertens bizim için saha içinde ve dışında önemli bir oyuncu. Bize karşı çok iyi hizmetler yaptı. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Bu tür ayrılıklar üzücü. Muslera üzerinde de aynı şeyi düşünüyorum. Galatasaray'da oynayan yabancılar takıma sahipleniyor. Ayrıca Günay da oynadığı maçlarda iyi performans gösterdi. Hedefimiz gelecek sezon 20. kupa 26. şampiyonluk" diye konuştu.

MERTENS'TEN VEDA SİNYALİ
Mertens, Göztepe maçı sonrasında duygusal açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, "Buraya ilk olarak 1 yıllığına geldim ama harika bir 3 yıl geçirdim. Şimdi üzücü olsa da belirli kararlar vermem gerekiyor" dedi.

G.Saray'la bir gün yollarının tekrar kesişebileceğini söyleyen Mertens, "Eğer çalışacak olursam Galatasaray çok güzel bir kulüp" ifadesini kullandı.

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