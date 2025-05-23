Zenit Gedson Fernandes için ısrarcı

Süper Lig'de 3'ncülük yarışı veren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Gedson Fernandes, Zenit'in dikkatini çekmeye devam ediyor. Rus basınında yer alan habere göre; Portekizli yıldıza ilgisini sürdüren Zenit'in, transfer için yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği iddia edildi.

Bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 47 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Genç oyuncu 5 mücadelede sarı kart, 1 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Kartal'ın başkanı Serdal Adalı'nın, Gedson'un bonservisinin kalan yüzde 50'lik kısmını almak için Benfica ile görüşmelerine devam ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.